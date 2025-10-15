¡ÚB1¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÉÙ»³¤Î¿·²ÃÆþSG¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¡ÄÉÙ±Ê¤¸¤ï¤êÉâ¾å¡¢¼¢²ìPG¤Ï2Àï¹ç·×25¥¢¥·¥¹¥È
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°¤Ï¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç¤ËÂè2Àá¤¬½ªÎ»¡£º£Àá¤âºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥±¥ë¤¬Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤È¤ÎGAME2¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È6ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ò´Þ¤à36ÆÀÅÀ¤ò¹Ó²Ô¤®¡£2Àï¹ç·×55ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢º£¥·ー¥º¥óÊ¿¶Ñ23.8ÆÀÅÀ¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀçÂæ89ERS¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¤ÏÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤òÁê¼ê¤Ë15ÆÀÅÀ¡¢20ÆÀÅÀ¤È2ÀïÏ¢Â³2·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢Ê¿¶Ñ21.5ÆÀÅÀ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°»²Àï1Ç¯ÌÜ¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï¡¢¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè2Àá¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËGAME2¤Ç¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È6ËÜ¤ò´Þ¤à24ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ºÇÂç32ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ18.0ÆÀÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ17°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÎÞâçè竽¤¬µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤È¤ÎGAME1¤Ç13¥¢¥·¥¹¥È¡¢GAME2¤Ç12¥¢¥·¥¹¥È¤È2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£¥¹¥Æ¥£ー¥ëÉôÌç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉôÌç¤Î¼ó°Ì¤Ï¡¢ÀéÍÕJ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¡£2Àï¹ç·×¤Ç13¸Ä¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤à34¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¡¢Ê¿¶Ñ13.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¡£2023－24¥·ー¥º¥ó¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¥Ú¥¤¥ó¥ÈÆâ¤Ç¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎB1¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥êー¥Àー¥º¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£Âè2Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÎB1¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥êー¥Àー¥º°ìÍ÷
¡ÚÆÀÅÀ¡Û
1°Ì¡¡23.8¡¡¥È¥ì¥¤¡¦¥±¥ë¡ÊÉÙ»³¡Ë
2°Ì¡¡21.5¡¡¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¡ÊÀçÂæ¡Ë
3°Ì¡¡21.3¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥Ô¥ó¥Àー¡Ê½©ÅÄ¡Ë
¡Ú¥¢¥·¥¹¥È¡Û
1°Ì¡¡8.5¡¡Þâçè竽¡Ê¼¢²ì¡Ë
2°Ì¡¡8.3¡¡D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë
3°Ì¡¡6.8¡¡Ä¹ÌîÀ¿»Ë¡Ê»°²Ï¡Ë
¡Ú¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡Û
1°Ì¡¡13.8¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¡ÊÀéÍÕJ¡Ë
2°Ì¡¡13.3¡¡¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊµþÅÔ¡Ë
3°Ì¡¡12.3¡¡¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¡Ê°ñ¾ë¡Ë
¡Ú¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Û
1°Ì¡¡3.0¡¡Þâçè竽¡Ê¼¢²ì¡Ë
2°Ì¡¡2.5¡¡ÉÙ±Ê·¼À¸¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
2°Ì¡¡2.5¡¡¥È¥ì¥¤¡¦¥±¥ë¡ÊÉÙ»³¡Ë
2°Ì¡¡2.5¡¡¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¡ÊÌ¾¸Å²°D¡Ë
¡Ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
1°Ì¡¡2.3¡¡¥ô¥©ー¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥²¥ë¥ó¡ÊÂçºå¡Ë
2°Ì¡¡2.0¡¡¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¡ÊÌ¾¸Å²°D¡Ë
3°Ì¡¡1.8¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥Ô¥ó¥Àー¡Ê½©ÅÄ¡Ë
3°Ì¡¡1.8¡¡¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¡ÊÀéÍÕJ¡Ë
3°Ì¡¡1.8¡¡¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÊÌ¾¸Å²°D¡Ë
3°Ì¡¡1.8¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥Òー¥¹¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡Ú3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¡Û
1°Ì¡¡66.7%¡¡ÌÚÅÄµ®ÌÀ¡ÊAÀéÍÕ¡Ë
1°Ì¡¡66.7%¡¡¼Ä»³ÎµÀÄ¡ÊÀîºê¡Ë
3°Ì¡¡60.0%¡¡»³Æâ¥¸¥ã¥Ø¥ëÎ°¿Í¡ÊÀîºê¡Ë
3°Ì¡¡60.0%¡¡¶â´Ý¹¸Êå¡Êº´²ì¡Ë
