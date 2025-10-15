¤³¤ì¤¬¡Ä¡ÄÇ¡©Á´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç»ô¤¤¼ç¤«¤éÆ¨¤²¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¤¹¤®¤ë
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥óºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾×·â¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¹õÇ¤Î¡Ö¤¢¤µ¤ê¡×¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö»ÄÁü¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤¹¤´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤Î¤Û¤É»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÄÁü¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿1Ëç¡£
¡¡ÌÜ¤È¸ý¤¬½ÄÊý¸þ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ï»Í³Ñ¤¯ÊÑ·Á¡£¡Ö¤¨¡¢Ç¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÌÜ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥óºîÉÊ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡£¤«¤Ê¤ê¥®¥ã¥°Åª¤Ê´é¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ÏX¤ÇÂçÈ¿¶Á¡£3.6Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡Ö»ÄÁü¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤¹¤´¡×¡Ö¥Ð¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»£±Æ¤ÎÄ¾Á°¡¢¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ç¥´¥í¥´¥í¡£¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ¤ä¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤ÏÇÂ¦¤«¤é´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¿Í´ÖÂ¦¤«¤é¶á¤Å¤¯¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æ°¤¤ÇÆ¨¤²µî¤Ã¤¿¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ÂÁ´·÷¤«¤é±ó´¬¤¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Á¤é¤Á¤é¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖÂ¿Ê¬¡Øµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ¨¤²¤é¤ì¤ÆÈá¤·¤à»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÊÜ¤«¤é¤Î°»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÏÇ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿Í´Ö¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÎÏ¤Ç¶ò¤«¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÆ¨¤²¤¿ pic.twitter.com/ElV3JwdxGP
— ¹õÇ¤¢¤µ¤ê (@kuro_asari5bee) October 9, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¹õÇ¤¢¤µ¤ê¤µ¤ó¡Ê@kuro_asari5bee¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025101505.html