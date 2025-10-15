¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¿Íµ¤´ë²è¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À©ºî²ñ¼Ò¤È·ÀÌóÄù·ë¡Ö¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù(Ëè½µÅÚÍË20:00¡Á)¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤ò¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂç¼ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¥È¥ë¼Ò·Ï¤ÎStrong¼Ò¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡£
¡Øvs School The Ultimate HIDE and SEEK¡Ù¡áMIPCOM²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ö¡¼¥¹
¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Øvs School The Ultimate HIDE and SEEK¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢²¤ÊÆ´Þ¤á¤¿³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¡£Strong¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØRace Across The World¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤ÇÊ£¹çÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯µòÅÀ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¡¢º£²ó¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸«ËÜ»Ô¡¦MIPCOM(¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì)¤Ç·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢Æ±¼ÒÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÈÇ¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ï¡¢2022Ç¯11·î12Æü¤Ë½éÊüÁ÷°Ê¹ß¡¢º£²Æ¤Þ¤Ç¤Ë30¤Î³Ø¹»¤Ç³«ºÅ¤·¡¢±þÊçÁí¿ô¤Ï10Ëü·ï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡£±þÊç¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¤Î¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈÖÁÈÇ§ÃÎ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Children ¡õ YouthÉôÌç¤Ç¶ä¾Þ¼õ¾Þ¡¢9·î¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¡ÖABU¾Þ¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌÉ½¾´¤ËÁª½Ð¤È¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶É¤Ïº£²Æ¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤òÉ½ÌÀ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¡¢³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î³ÈÂç¡¦³«È¯¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤ÊÁÈ¿¥²þÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ï¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ËÜÉô¤È¥¹¥¿¥¸¥ªÀïÎ¬ËÜÉô¤ÎÏ¢·È¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù³¤³°¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¡§¾®µÜÎ´»Ê»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ËÜÉô ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼)
¡Ö2023Ç¯¤Î¹ñºÝ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¤ò³«»Ï°Ê¹ß¡¢¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅª¡É¡¢Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥àÀ¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ë¤¸¤ßÍ¯¤¯¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Strong¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³×¿·Åª¤ÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¢£Strong Production¡§¥¹¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥É»á(CEO)
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢ËÌ²¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÅ¬¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¾ï¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îã¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Íí¤ó¤À¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍ½´¶¤µ¤»¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç·ç¤«¤»¤Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðºêÍµÌÀ»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥¹¥¿¥¸¥ªÀïÎ¬ËÜÉô À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼)
¡Ö¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¤³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¤À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¶¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÇ®¶¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡ÙÁí¹ç±é½Ð¡§ÅÄÃæÎÉ¼ù»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥¹¥¿¥¸¥ªÀïÎ¬ËÜÉô À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼)
¡Ö¡È³Ø¹»¡É¤È¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëÌµ¿ô¤Î¾Ð´é¤äÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Children ¡õ YouthÉôÌç¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î27ÆüÊüÁ÷²ó¡£Êì¹»¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¸å²ù¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤»×¤¤¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ËÎ×¤ó¤À¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Øvs School The Ultimate HIDE and SEEK¡Ù¡áMIPCOM²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ö¡¼¥¹
¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Øvs School The Ultimate HIDE and SEEK¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢²¤ÊÆ´Þ¤á¤¿³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¡£Strong¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØRace Across The World¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤ÇÊ£¹çÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯µòÅÀ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¡¢º£²ó¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸«ËÜ»Ô¡¦MIPCOM(¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì)¤Ç·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢Æ±¼ÒÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÈÇ¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Children ¡õ YouthÉôÌç¤Ç¶ä¾Þ¼õ¾Þ¡¢9·î¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¡ÖABU¾Þ¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌÉ½¾´¤ËÁª½Ð¤È¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶É¤Ïº£²Æ¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤òÉ½ÌÀ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¡¢³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î³ÈÂç¡¦³«È¯¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤ÊÁÈ¿¥²þÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ï¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ËÜÉô¤È¥¹¥¿¥¸¥ªÀïÎ¬ËÜÉô¤ÎÏ¢·È¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù³¤³°¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¡§¾®µÜÎ´»Ê»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ËÜÉô ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼)
¡Ö2023Ç¯¤Î¹ñºÝ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¤ò³«»Ï°Ê¹ß¡¢¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅª¡É¡¢Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥àÀ¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ë¤¸¤ßÍ¯¤¯¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Strong¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³×¿·Åª¤ÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¢£Strong Production¡§¥¹¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥É»á(CEO)
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢ËÌ²¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÅ¬¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¾ï¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îã¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Íí¤ó¤À¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍ½´¶¤µ¤»¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç·ç¤«¤»¤Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðºêÍµÌÀ»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥¹¥¿¥¸¥ªÀïÎ¬ËÜÉô À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼)
¡Ö¡Ø³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¤³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¤À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¶¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÇ®¶¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡ÙÁí¹ç±é½Ð¡§ÅÄÃæÎÉ¼ù»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¥¹¥¿¥¸¥ªÀïÎ¬ËÜÉô À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼)
¡Ö¡È³Ø¹»¡É¤È¡È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡É¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëÌµ¿ô¤Î¾Ð´é¤äÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Children ¡õ YouthÉôÌç¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î27ÆüÊüÁ÷²ó¡£Êì¹»¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¸å²ù¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤»×¤¤¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ËÎ×¤ó¤À¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó