1925Ç¯¤Ë¡ÖLeica I¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é100Ç¯¡£1935Ç¯¤ËµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤¬ÁÏ¶È¤·¤Æ¤«¤é90Ç¯¡£»ë³ÐÊ¸²½¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨¤¿¥é¥¤¥«¤È¡¢ÆüËÜ¤Î·È¹ÔÈþ³Ø¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿PORTER¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥±¡¼¥¹¤È¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£Ã±¤Ê¤ë¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡É¤È¡È±¿¤Ö¤¿¤á¤Î³ó¡É¤È¤¤¤¦¡¢2¤Ä¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Leica
Leica I¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È·ÈÂÓ¤¹¤ë»ë³Ð¡É¤È¤¤¤¦³×Ì¿
1925Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¡ÒLeica I¡Ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë¡ÈÉ÷·Ê¤òÏ¢¤ìÊâ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ø¡¢µÏ¿¤Ï°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¹Ô°Ù¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ï¡Èµ¡ºà¡É¤«¤é¡ÈÆü¾ï¤Î¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÆ»¶ñ¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«100¼þÇ¯¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Î·Ñ¾µ¤È³ÈÄ¥¤ò¼¨¤¹ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Leica
µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó90Ç¯¨¡¨¡¡Ö±¿¤Ö¤³¤È¡×¤Ë½É¤ëÈþ°Õ¼±
°ìÊý¤ÇµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤Ï¡¢¡Ö°ì¿ËÆþº²¡×¤ò·Ç¤²¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤¿¤á¤Î³ó¡É¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£PORTER¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ò¸ì¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È90Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Þ¡¢PORTER¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¡È¼¡¤ÎËÝÌõ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥«¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Leica
¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¨¡¨¡µ¡Ç½Èþ¤ÈÀÅ¤«¤ÊÂ¤·Á
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿µ¡Ç½Èþ¤ÎÏ¢Â³¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥¯
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¤ò°ÂÁ´¤Ë·ÈÂÓ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½Â¤¤È¡¢PORTER¤é¤·¤¤·Ú²÷¤ÊÁÇºàÁª¤Ó¤¬Í»¹ç¡£ÅÔ»Ô¤Ç¤Î»£±Æ°ÜÆ°¤Ë¤â¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Leica
¡ü ¥«¥á¥é¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥Ã¥°
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥á¥¤¥óÁØ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥«¥á¥é1Âæ¤È¥ì¥ó¥º2ËÜ¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º¡£µ¡ºàÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÈþ¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Leica
¡ü ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥ÉÎà¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ýÇ¼¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤äD¥«¥ó¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Leica
Æ»¶ñ¤¬¥â¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥®¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥á¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ë³Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍÞÀ©¤ÈÁÇºà¤Î¼Á´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«¤¬¹ï¤à½Ö´Ö¡¢PORTER¤¬»Ù¤¨¤ë°ÜÆ°¨¡¨¡¤³¤ÎÆó¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ»¶ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ¡ºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¹Ô°Ù¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡É¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Leica
¡ÚÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÛLeica x PORTER BACKPACK with CAMERA CASE
¾¦ÉÊ²Á³Ê 22Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃíÊ¸³«»Ï¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á12»þ¡Á
¥µ¥¤¥º¡§ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ W330mm¡ßH510mm¡ßD200mm (1628g)
¥Ý¡¼¥Á W80mm¡ßH130mm¡ßD25mm
¥±¡¼¥¹ W230mm¡ßH240mm¡ßD145mm
¡¦¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥«¥á¥é¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¤Î3ÅÀ¤Ç¹½À®
¡¦¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¥é¥¤¥«¥í¥´¤ò»É½«
¡¦¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥«¥á¥é¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤¬²ÄÇ½
¡¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦¥«¥á¥é¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÃÁõ
¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê001/100¡Á100/100¡ËÆþ¤ê
¡¦ÆâÂ¦¤Ë100¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ¥é¥Ù¥ë¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¡Ê1926Ç¯¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥È¾¦Å¹¤Î¹¹ð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ë
¡¦¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥é¥¤¥«100¼þÇ¯¥Ö¥Ã¥¯¤ò´Æ½¤¤·¤¿Alessandro Argentato¤¬Ã´Åö
¡¦¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆâÄ¥¤ê¤È¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥¿¥Ö¤Ë¤Ï¥é¥¤¥«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÇÛ¿§
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤Ï¥«¥á¥é¡¢¥ì¥ó¥º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê´ã¶À¥ì¥ó¥º¤ÈÏÓ»þ·×¤ÎÀ½Â¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼ÒÀ½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥·¥Í¥Þ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ä¥é¡¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ô¥£¥é¡¦¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó¤Ë¤ÏÂè2¹©¾ì¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÆÈ¼«¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÈÌó120¤Î¥é¥¤¥«¥¹¥È¥¢¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«¤Ï¡¢³×¿·µ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡ÖºÇ¹â¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÌó30²Õ½ê¤Î¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÀßÃÖ¡¢¥é¥¤¥«¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î³«ºÅ¡¢¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊLeica Hall of Fame Award¡Ë¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ê¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊLOBA¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼çºÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¼Ì¿¿Ê¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
PORTER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1935Ç¯¤Ë¥«¥Ð¥ó¿¦¿Í¤ÎµÈÅÄµÈÂ¢¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿³ô¼°²ñ¼Ò µÈÅÄ¡ÊµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¡Ë¡£1962Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö°ì¿ËÆþº²¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÆüËÜÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î²ÙÊª¤òÍÂ¤«¤ë¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¾ï¤Ë³ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é·É°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
