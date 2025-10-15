Ê¿Ìî»çÍÔ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡õ´ßÍ¥ÂÀ¤¬¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È¿·¥¢ー¼Ì¡É¤Ë¡ÖÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×·ëÀ®2¼þÇ¯¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ
Number_i¤¬10·î15Æü¤Ë·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø¼°X¤Ç¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖNew Visual for the 2nd Anniversary¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢3¿Í¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNumber_i¿·¥¢ー¼Ì¡¿¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È Â¾
¢£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯ー¥ë¤Ë¤¤á¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡õ´ßÍ¥ÂÀ
¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ãæ±û¤ËºÂ¤Ã¤¿¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ¤¬º¸±¦¤ËÎ©¤Ä¹½¿Þ¡£¥íー¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤Î¹¤¬¤ê¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢Ê¿Ìî¤Ï¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Âµ¸ý¤ò¸«¤»¤¿È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÀÖÈ±¤ò¥é¥Õ¤ËÎ®¤·¡¢¶¯¤µ¤È¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¿ÀµÜ»û¤Ï¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¤òÌµÂ¤ºî¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢½À¤é¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤¦¡£
´ß¤Ï¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤Î¥¹ー¥Ä¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Êー¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¡£ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬±Ç¤¨¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ¡ÖiLYs Number_i¡ª¡ª¡ª2ºÐ¡ª¡ª¡ª¡×
¥á¥ó¥Ðー¤ÏInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£Ê¿Ìî¤Ï¡ÖNumber_i¤È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ÎNumber_i¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£iLYs Number_i¡ª¡ª¡ª2ºÐ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
´ß¤â¡Ö¥Ï¥Ã¥ÔーNumber_i ¥Ï¥Ã¥ÔーiLYs¡¡»°Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Ã¡ª¡ª¡ª°ì½ï¤Ë¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÁ´°÷¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö3¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¡×¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Number_i¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÊÌ¥«¥Ã¥È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«Ãæ¡£3Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
