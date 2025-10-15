ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤ËÆ²¡¹¹ßÎ×¡ª¡Ö¤Ê¤¼ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÜ¿Í¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤ËÆ²¡¹¤ÈÐÊ¤à¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤ËÐÊ¤àÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¿¥³¥é¥Ü¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÍú¤¤³¤Ê¤¹ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº
¢£½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤òÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¯ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº
º£Ç¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëRADWIMPS¤Ï¡¢atmos¡Ê¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆCONVERSE¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¹¡Ë¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢º¸Â¥È¥¦ÉôÊ¬¤ËÌîÅÄ¤ÎÄ¾É®¡ÖRAD¡×¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ë¤ÏÎòÂå¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ê¤É¡¢RADWIMPS¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Öatmos ½ÂÃ«Å¹¡×¤Î³°´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¤¤¿ÌîÅÄ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö#¤ä¤Ã¤È¤¤¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë¡¢¡Öme in Shibuya¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Öatmos ½ÂÃ«Å¹¡×¤Î³°´ÇÈÄ¤È¶¦¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò7Ëç¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¥Ñー¥«ー¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿ÌîÅÄ¡£Êâ¹Ô¼Ô¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡Öatmos ½ÂÃ«Å¹¡×Á°¤ÇÆ²¡¹¤ÈÐÊ¤ß¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤ÏÀå¤ò½Ð¤·¤¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í²¿¸Îµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÅìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤¼ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¹ð¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤èー¤¸¤í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤åー¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÜ¿Í¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£