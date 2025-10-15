´Ú¹ñ¤ÇÈ¿Ãæ´¶¾ð¹¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö»ä¤ÏÂæÏÑ¿Í¡×¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ï°Û¾ï¡×
2025Ç¯10·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎµÞÁý¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦È¿Ãæ´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë°ìÉô¤ÎÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¡Ö»ä¤ÏÂæÏÑ¿Í¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤òÃåÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡Ë¾å¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñË¡Ì³Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Ï52Ëü5396¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·î¡Ê45Ëü1496¿Í¡Ë¤è¤ê16¡¥4¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Î8·î¡Ê60Ëü5000¿Í¡Ë¤è¤ê¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ´Ñ¸÷¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢°ìÉô¤ÎÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÈ¿Ãæ¥Ç¥â¡×¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î10Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦ÌÀÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¶á¤¯¤Ç¡¢Ìó250¿Í¤¬¡ÖÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤»¤è¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¢¥¦¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¹Ô¿Ê¡£·Ù»¡¤¬¡ÖÆÃÄê¹ñ²È¤Ø¤Î·ù°È¯¸À¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÂæÏÑ¤Î¡ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø»ä¤ÏÂæÏÑ¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤È¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤Î¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î´ú¡ÊÀÄÅ·ÇòÆüËþÃÏ¹È´ú¡Ë¤È¡ÖI'm from Taiwan¡×¤È¤ÎÊ¸»ú¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂæÏÑ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ë»÷¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î´ú¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÅ¹°÷¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÂæÏÑ¤Î¿Í¤¬ÉÝ¤¬¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿¤é´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶Ë±¦¤ÎÈ¿Ãæ¥Ç¥â¤Î¤»¤¤¤À¤í¤¦¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï°Û¾ï¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤âÌÂÏÇ¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ë°¸ý¤ò¸À¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢È¿Ãæ´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë