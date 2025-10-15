Âîµå½÷»ÒÏ¢ÇÆ¤Ø¸°¤ò°®¤ë¡ÈÂÐÃæ¹ñ¡É¤Îµ¯ÍÑË¡¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤òÈ´Å§¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎºÇÅ¬²ò¡Ú¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Û
¡ÖÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¡×¤¬¥¤¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ð¥Íー¥·¥å¥ï¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤¬Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤ò½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤ÆÃæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢²¦¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿ØÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¥ËÜÈþ¤ÈÂçÆ£¤ò2»î¹çÏ¢Â³¤Çµ¯ÍÑ
ÆüËÜ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤ÎÄ¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤ò¾·½¸¡£º£µ¨¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë2Áª¼ê¤ò²Ã¤¨¤ÆÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ãæß·±Ô´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ç¡¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþ¡¢ÁáÅÄ¡¢ÂçÆ£¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3－2¤Ç¾¡Íø¡£Ä¥ËÜÈþ¤ÈÁáÅÄ¤¬Áê¼ê¤Î¥¨ー¥¹¡¢¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½à·è¾¡¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþ¡¢ÂçÆ£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶¶ËÜ¤òÈ´Å§¡£º£µ¨¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò11°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ï¥¾¥ó¡¦¥¸¥¨¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3－0¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ·è¾¡¤Ø¤È¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ½÷»Ò¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡¢Â¹±Ïèµ¡¢²¦ÒØ碰¤Î¥È¥Ã¥×2¤òÉ®Æ¬¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì5°Ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÃæß·´ÆÆÄ¤ÏÄ¥ËÜÈþ¤ÈÂçÆ£¤Î¼ã¼ê2Áª¼ê¤òÏ¢Â³¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢ËÌÄ«Á¯Àï¤Ç¤ÏÁáÅÄ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÀï¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ·âÇË¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢·è¾¡¤Ç¤Î¥ªー¥Àー¤¬¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£
ËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ½÷»Ò¤Ï¡¢½çÅö¤Ë·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¤É¤Î3Áª¼ê¤òÃæß·´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê¹þ¤à¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£