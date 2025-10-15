ChatGPT¤Ë¡ÖÀ®Ç¯¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡£¤Þ¤¿¹Ó¤ì¤½¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¡Ä
2025Ç¯10·î15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢OpenAI¤ÎCEO ¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤¬¡Ö2025Ç¯12·î¤ËChatGPT¤ÇÀ®¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤ÈX¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¥¢¥ì¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê±þ¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿ChatGPT
ºòº£¤ÎChatGPT¤ÏÀ¸À®¡¦É½¼¨¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÁêÅö¤ÊÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£ÌäÂê¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊØÍø¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÀ©¸Â¤Î´ËÏÂ¡×¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Î¼ç»Ý¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤¬ÍÍ¡¹ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¼ÂÁõ¡¦ÀìÌç²È²ñµÄ¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤ò¤è¤ê¿Í´ÖÅª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´ËÏÂ¡×
¤Þ¤º¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢É½¸½Ë¤«¤Ê¸ÄÀÀßÄê¤òºÆÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GPT-5¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤âBot¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤¬¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥í¥¹¤ò¥¿¥Ö¡¼²½¤»¤º¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
12·î¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ÎðÇ§¾Ú¤ÎÆ³Æþ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂç¿Í¤È¤·¤Æ°·¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç§¾ÚºÑ¤ß¤ÎÀ®¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¥¨¥í¥Æ¥£¥«¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµö²Ä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÎÑÍýÆ»ÆÁ¤ß¤¢¤ë¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤â¤Î¤Î¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤â°ìÇÈÍð¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¤ÏSora¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£
We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.- Sam Altman (@sama) October 14, 2025
°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¹¤®¡£ºÇ¶á¤ÎAI³¦·¨¤Î½ÐÍè»ö¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
Source: Sam Altman, OpenAI (1, 2)