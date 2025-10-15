¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÊè»²¤ê¤Ø¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÁü¾þ¤é¤ì¤¿ÊèÁ°¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡ÖÀèÀ¸¡Á¡ª¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡Á!?¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸«¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±ºîÉÊ¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯94¡Ë¤Î½½»°²ó´÷¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤Î»°½½»°²ó´÷Ë¡Í×¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡õ¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ÎÁü¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÊè
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¤Î½½»°²ó´÷¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë±üÍÍÄª¤µ¤ó¤Î»°½½»°²ó´÷¤ÎË¡Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤â¤ªÊè»²¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹âÃÎ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ÎÁü¤¬¾þ¤é¤ì¤¿ÊèÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹âÃÎ¤ÏÀ²¤ì¡¢32.9ÅÙ¤È½ë¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÍÛµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎ®ÀÐ¡ªÀ²¤ìÃË¤Î¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö12Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢ÀèÀ¸¤¬¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¤Ëµ¢¤ë¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤ÇÊó¤ê¡¢Ï¢·ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊøÀÞ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÍÅÄ¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¡¢ºÇÁá¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï³Î¼Â¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀèÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀèÀ¸¡Á¡ª¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡Á!?¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸«¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ä¤Ê¤»¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¸«¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿ºÍ¤Ç½ã¿è¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤ÊÊý¤Ê¤Î¤À¤È¡£¤½¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤¿¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡¿25Ç¯3·î31Æü¡Á9·î26Æü¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÎÄ«¡É¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¸ÍÅÄ¤âÂåµÄ»Î¡¦¿ÅÅ´»ÒÌò¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÀ¼Í¥Ìò¡¦¸ÍÉôÍ³»Ò¤ÎÀ¼¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
