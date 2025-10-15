¡ÖÇ¯´Ö1,200Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë...¡×¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿¡¢ÅÔÆâÃÛ35Ç¯¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Î´Å¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡Ö¿Æ¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¸å´ü¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤äÅ´¹üÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬70Âå¡¦80Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢»ÒÀ¤Âå¤Ø¤Î¾µ·Ñ¤¬¸½¼Â¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Î¾µ·Ñ¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆþµï¼Ô¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¡¢½¤Á¶µÁÌ³¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î·ÑÂ³À - ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¤ÎÆþµï¼Ô¤È¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾µ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì±Ë¡Âè896¾òµÚ¤ÓÂè605¾ò¤Î2Âè1¹à¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤ËÂ°¤·¤¿°ìÀÚ¤Î¸¢ÍøµÁÌ³¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤â·ÀÌó¤Ï·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè605¾ò¤Î3¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤Î¾µÂú¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤¬Ëè·î¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤¬´°Î»¤·Ì¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç¡¢µì¥ª¡¼¥Ê¡¼Ì¾µÁ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë°ä»ºÊ¬³ä¡¦ÁêÂ³ÅÐµ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Æþ¶â¸ýºÂ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°ÕÅÀ¡Û
¡¦ÄÂÎÁ¤ÎÂÚÇ¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤½¤ÎºÄ¸¢¤ÏÁêÂ³¤µ¤ì¤ë
¡¦Éß¶âÊÖ´ÔºÄÌ³¤â¾µ·Ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âàµî»þ¤ÎÉß¶âÀº»»ÀÕÇ¤¤Ï¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë
¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶ä¹Ô¼ÚÆþ¤â¡¢°ìÈÌÅª¤ËÅö³ºÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸µÍø¶â¤ÎÊÖºÑµÁÌ³¤â°ú¤·Ñ¤°
½¤Á¶µÁÌ³¤ÈÏ·µà²½¥ê¥¹¥¯
ÄÂÂß·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤Î°Ý»ý´ÉÍýµÁÌ³¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°º¬¤Î±«Ï³¤ê¡¢³°ÊÉ¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢µëÇÓ¿å´É¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±Ë¡Âè606¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡ÖÄÂÂß¿Í¤Î½¤Á¶µÁÌ³¡×¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁêÂ³¤·¤¿·úÊª¤¬ÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¦Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶(³°ÊÉÅÉÁõ¡¢ËÉ¿å¹©»ö)
¡¦±ÒÀ¸ÀßÈ÷¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Åù¤Î¸ò´¹¡¢µëÇÓ¿å´É
¤Ê¤É¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÈñÍÑ¤¬ÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê´Ö¤ÏºÇÄã¸Â¤Î½¤Á¶¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Ç¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Åê»ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ê¥¤¥ó¥«¥à¥ê¥¹¥¯¤Î²ÄÇ½À
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ¡×¤È¤¤¤¦°ÂÄêÅª¤Ê¥¤¥ó¥«¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯°ìÍ÷
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯´Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬1,200Ëü±ß¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶õ¼¼¤¬3¸ÍÁý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¸º¼ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤ä¿å¸÷Ç®Èñ¡¢¼ÚÆþ¶âÊÖºÑ¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶Èñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í»»ñ¤È¶âÍ»µ¡´ØÂÐ±þ
¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Ë¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»àË´¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ËÊÖºÑµÁÌ³¤¬¾µ·Ñ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°ä»ºÊ¬³ä¡¦ÁêÂ³ÅÐµ¤ò´°Î»¤·¡¢¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò³ÎÄê¤·¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÅà·ë²ò½ü¤¹¤ë
¡¦ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±(ÃÄ¿®)¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ÄºÄ¤Ï´°ºÑ¤µ¤ì¤ë
¡¦ÃÄ¿®Ì¤²ÃÆþ¤äË¡¿ÍÌ¾µÁ¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Þ¤¿¤ÏË¡¿ÍÂåÉ½¼Ô¤¬ÊÖºÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡ÖÂåÉ½ÁêÂ³¿Í¤òÌÀ³Î²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤ê¡¢±äÂÚ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ÈÊ¬³ä¤ÎÆñ¤·¤µ
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬»þ²Á¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÁêÂ³ÀÇÏ©Àþ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú²Á³Ê¤Î7³äÄøÅÙ¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏ¤ä²È²°¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤ä¼Ú²È¸¢³ä¹ç¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎãÅù³Æ¼ïÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÉ¾²Á³Û¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¾µ·Ñ¤¹¤ë¤«¡×¤ÇÙæ¤á¤ä¤¹¤¤»ñ»º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢
¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÊ¬É®¤·¤Æ¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾åÆñ¤·¤¤
¡¦Ê£¿ô¿Í¤Ç¶¦Í¤Ë¤¹¤ë¤È°Õ»×·èÄê¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤äÇäµÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¡¦·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²Ð¼ï¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ä¸À¤ä²ÈÂ²¿®Â÷¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¾µ·Ñ¼Ô¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ÂÌ³Åª¤Ê¾µ·ÑÂÐºö
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾µ·Ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐºö¤¬¼ÂÌ³Åª¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
1.ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤ÎÀ°È÷¡§¸ýÆ¬·ÀÌó¤ä¸Å¤¤·ÀÌó½ñ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¡£ºÇ¿·¤ÎË¡Îá¤ËÂ¨¤·¤¿½ñ¼°¤Ë¹¹¿·¡£
2.½¤Á¶·×²è¤ÎºöÄê¡§¸½¾õ¤Î·úÊª¤ÎÎô²½¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢10Ç¯Ã±°Ì¤ÎÄ¹´ü½¤Á¶·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ò½àÈ÷¡£
3.´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¡§¼«¼ç´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£Æþµï¼ÔÊç½¸¤Ë¤â¸ú²ÌÂç¡£
4.¾µ·Ñ¼Ô¤ÎÌÀ³Î²½¡§°ä¸À¡¦²ÈÂ²¿®Â÷¤Ç¾µ·Ñ¼Ô¤òÄê¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶¦Í¤òÈò¤±¤ë¡£
5.¼ý±×À¤Î¸¡¾Ú¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¤·¤ÆºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦³ÎÇ§¤·¡¢ºÎ»»À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇäµÑ¤â¸¡Æ¤¡£
¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤ÎÀ®¸ùÎã¡¦¼ºÇÔÎã
¡û²ÈÂ²¿®Â÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾µ·Ñ
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÅ´¹üÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È(ÃÛ25Ç¯¡¢12¸Í)¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÄ¹ÃË¤ò¼õÂ÷¼Ô¤Ë»ØÄê¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼»àË´¸å¤â¡¢Ä¹ÃË¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÁêÂ³¤·¡¢²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÉÍý¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢±ß³ê¤Ê¾µ·Ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ûÁêÂ³¸å¤Î¶õ¼¼³ÈÂç
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È(ÃÛ35Ç¯¡¢8¸Í)¡£Éã¤Î»àµî¸å¡¢ÁêÂ³¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÏËÜ¶È¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¼«¼ç´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¡£Æþµï¼ÔÊç½¸¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤òÂÕ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼³Û¤âÁý¤¨¡¢ÆþµïÎ¨¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤ËÄã²¼¡£²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬ÂçÉý¸º¾¯¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤â²ó¤é¤º¡¢·ë¶É¤ÏÂçÉýÃÍ°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢¡ÖÄÂÂß·Ð±Ä¤È¤¤¤¦»ö¶È¡×¤Î°ú·Ñ¤®!
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ»º¤Î¾µ·Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÄÂÂß·Ð±Ä¤È¤¤¤¦»ö¶È¡×¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤Î·ÑÂ³¡¢½¤Á¶Èñ¤ÎÉéÃ´¡¢¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¡¢¶âÍ»µ¡´ØÂÐ±þ¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¡¢Ê¬³ä¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÀÅÀ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö»öÁ°½àÈ÷¡×¤È¡Ö¾µ·Ñ¸å¤Î·Ð±ÄÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬·òºß¤Ê¤¦¤Á¤Ë´ÉÍý¾õ¶·¤ä·ÀÌó´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±Æ¶Á¤ÏÄ¹´ü¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¼ý±×ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç²È(ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢ÀÇÍý»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É)¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»öÁ°¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
º´²ÅÅÄ ±Ñ¼ù ¤µ¤«¤¿ ¤Ò¤Ç¤ ¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£1991Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÙ»Î¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡¢¼ç¤ËÍ»»ñ±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬´ë²è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åÉÔÆ°»º¡¦·úÀß¶È³¦¤Ë¿È¤òÅ¾¤¸¡¢·úÇäÊ¬¾ù¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀßÅù¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÇäÇã¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¡¢2023Ç¯8·î¤ËÆÈÎ©¡£ÃÏ¼ç¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î³«¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢2µé·úÃÛ»Î¡¢FP2µé¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://athena-ptr.co.jp/
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤äÌÜÅª¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤ä»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½êÍÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢³«È¯¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÍÑÅÓÊÑ¹¹¡¢ÇäµÑ¡¢¸ò´¹¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ê´ë²èÄó°Æ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£´ë²è·×²è¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¡¢Àß·×¡¢¹©»ö¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
