À¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ä91ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Î¡È¾×·â¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡É¤ËÍ§¿Í¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈñÙ¤·¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬10·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢91ºÐ¤ÎÉã¤¬¡¢Í§¿Í¤Ë¡È¾×·â¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡É¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û91ºÐÉã¤¬¡È¾×·â¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡É¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö91ºÐ·è°Õ¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î½÷À¡Ê58¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡Ø»ä¤Î91ºÐ¤ÎÉã¤ÏÇ®¶¸Åª¤Êµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤â¸µµ¤¤ÇËèÆü»¶Êâ¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤È¤ÎÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤ÏÇ®Îõ¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÏÃ¹¥¤¤ÊÉã¤Ï¤½¤ÎÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤âºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2Ç¯È¾Á°¡¢Éã¤Ï²ø²æ¤äÉÂµ¤¤ÇÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¹âÄÐ¤«¤é¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬ºß½»¤¹¤ë¿À¸Í»Ô¤ËµÞî±°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ë²Ã¤¨¡¢°ì¡Ø¸À¤¹¤Þ¤ó¡¢²¶¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Í¤ó¡Ù¤ÈÇò¾õ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃµÄå¤µ¤ó¡£Éã¤¬Í§¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò¹ðÇò¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù
¡¡º£²ó¡¢ÃµÄå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¾°æ¥±¥à¥êÃµÄå¡£°ÍÍê¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢Ç®¶¸Åª¤Êµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Öºå¿À¤¬Âç·ù¤¤¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»¶ÊâÍ§Ã£¤ËÊÌ¤ì¤â¹ð¤²¤é¤ì¤º¡¢¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¡£
¡¡¥±¥à¥êÃµÄå¤é¤Ï¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª»¶ÊâÍ§Ã£¤Î²È¤Ø¡£ÆÍÁ³²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²È¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó²¡¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤¬¡ÖÀ¸¤¤È¤Ã¤¿¤Ç¡×¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤ª»¶ÊâÍ§Ã£¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ëºå¿ÀÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ª»¶ÊâÍ§Ã£¡£Éã¿Æ¤ÏÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¾åÃå¤òÃ¦¤®¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤ª¤ì¤Í¡Ä¥¬¥Áµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ä¡×¤ÈÇò¾õ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª»¶ÊâÍ§Ã£¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¸å¤í¤«¤éÀÐÅê¤²¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡Ö¤ª¤ì¤¬Î®¤·¤¿ÎÞ¤Ï¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÍ§¤À¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¤¡¢2¿Í¤ÏÇ®¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª»¶ÊâÍ§Ã£¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈñÙ¤·¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎVTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Î±ß¹»Ö¤Ï¡¢¡Öµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤ÆÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£