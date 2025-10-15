ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦ÌðÂôÍÎ»Ò¡Ê39¡Ë¡¢¼¡½÷¤¬3ºÐ¤ò·Þ¤¨²ÈÂ²¤ÇµÙÆü¤òËþµÊ¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÂç´î¤Ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖPIGGY BANKS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÌðÂôÍÎ»Ò¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤¬3ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤ÇµÙÆü¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¤¬Â¹¤ÈÍ·¤ÖÍÍ»Ò¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¡2017Ç¯¡¢¸µ¡Ö¥®¥¿¡¼¥¦¥ë¥Õ¡×¤ÎU.G¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢4ºÐ¤È3ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÎ»Ò¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Éã¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ä¡¢Ä¹½÷¤Î¼·¸Þ»°¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Éã¤ÈÌ¼¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¥¸¥£¥¸¤Î»Ñ¤â¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡½÷¤¬3ºÐ¤ò·Þ¤¨²ÈÂ²¤ÇµÙÆü¤òËþµÊ
¡¡2025Ç¯10·î13Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¼¡½÷¤µ¤ó¤³¤ÎÅÙ3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÏ¢µÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅçº¬¤Î¤ª¤¦¤Á¤ØGO¡£¥®¥¿¡¼¥¦¥ë¥Õ¼çºÅ¤ÎÅçº¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤âÅçº¬¤Î¤¸¤£¤¸¤Ð¤¡¤Ð¤È½¾·»Äï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¥¹¥Æ¥¤ÊÏ¢µÙ¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÂç´î¤Ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë