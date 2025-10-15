¡ÚÌÀÆü16Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥¿¥¨¤«¤é¤Î¡È¤¢¤ëÄó°Æ¡É¤Ë¥È¥¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬16Æü¡¢Âè14ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤¬Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î´ÇÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ3½µ´Ö¡£Ñ£¤Î¶ñ¹ç¤Ï²óÉü¤·¤Ê¤¤¡£¹©¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÑ£¤Ë½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥¤À¤¬¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÏÑ£¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·Ð±Ä¾õ¶·¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥È¥¤ä¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¡¢¹©½÷¤¿¤Á¤¬ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢´ÇÉÂ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¼¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¬¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ë¥È¥¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£