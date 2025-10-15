4·»Äï¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÎÄ«¿©¤¬ÏÃÂê¡¦Ê¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¤ª¤«¤ï¤êÏ¢È¯¤Î¼êÎÁÍý¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¤ª¤«¤ï¤ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û4·»Äï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä«¿©¤ä¤ª¤«¤ï¤êÏ¢È¯¤Î¼êÎÁÍý
¡¡2017Ç¯¤ËFCÅìµþ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤È·ëº§¤·¡¢4¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿Ä«¿©¤ä¡¢Ä¹Í§Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿»î¹çÁ°¤Î¿©»ö¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¤ª¤«¤ï¤êÏ¢È¯¤Î¼êÎÁÍýÈäÏª
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ä¥µ¥é¥À¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¡£»ä¤Ï»Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤ª»®¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÀ¹¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¾¯¤·Â¿¤¯Æþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê⁈¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ú¥í¥ê‼︎¤ª¤«¤ï¤ê¤¯¤À¤µ¤¤!¤È¸À¤ï¤ìÆþ¤ì¤Æ¤ë¤È¡¢Â¾·»Äï¤â¤ª¤«¤ï¤ê‼︎è§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿350g¤Ï4ÃË»ù¤Ç¤¹¤°´°¿©¡£¡Ø¥É¡¼¥Ê¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡©¡ÙÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î⁈¶²¤ë¤Ù¤·¥Ã!!¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©Íß¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¥µ¥é¥À¤â¤¢¤Ã¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö4·»Äï¿©¤ÙÀ¹¤ê¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤¡¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë