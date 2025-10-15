ÅÄ´ÝËãµª¡¢¼êÎÁÍý3ÉÊ¸ø³«¡Ö6¿ÍÊ¬°Ì¤ÎÎÌ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤¬10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý3ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄ´ÝËãµª¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×²ÈÄíÅª¤Ê¼êÎÁÍý3ÉÊ
ÅÄ´Ý¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¤ÈÌ£Á¹½Á¤ò¥³¥ó¥í¤Ë¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¤æ¤ÇÍñ¡¢¥Ä¥Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥µ¥é¥À¤È¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¡¢ÌýÍÈ¤²¤ÎÌ£Á¹½Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¿©Ê¬¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯6¿ÍÊ¬°Ì¤ÎÎÌ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¤Î¾å¤Ë ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¹©É×¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄ´Ý¤Ï2012Ç¯9·î¡¢6ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2014Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2018Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÄ´ÝËãµª¡¢¼êÎÁÍý3ÉÊ¸ø³«
¢¡ÅÄ´ÝËãµª¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
