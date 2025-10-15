¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ø¤ÎÀä»¿¡¡ÁêËÀ¥¹¥ß¥¹¡Öº£Ìë¤ÏºÇ¹â¡×¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡×
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£»î¹ç¸å¡¢Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿ÁêËÀ¤âÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¤½¤Î¸å¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤ËËÞÂÇ¤Î»³¡£9²ó111µå¤ÇÈï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«3¡£7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ÇPS´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤âÀä»¿¤À¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æµ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£»³ËÜ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤ê¡¢»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£º£Ìë¤ÏºÇ¹â¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤éÉñÂæ¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë