¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£111µå¤ÎÇ®Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤·¤«¤·¸«»ö¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£5²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Þ¤Ç89µå¤Èµå¿ô¾¯¤Ê¤¯¿Ê¤á¤¿¡£8²ó¡¢9²ó¤â¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç´°Åê¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢7Ã¥»°¿¶¡£»Íµå¤â1¤Ä¤À¤±¤Î²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï½éÀï¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¥¹¥Í¥ë¤ÎÁ°¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡Ê»³ËÜ¤â¥¹¥Í¥ë¤â¡Ë2¿Í¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÎ¾Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇò´ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌîµå³¦¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤ÎºÇ°¤ÎÉôÊ¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2»î¹ç¤Ç7ÅÀ¤·¤«¼è¤é¤Ê¤¤¤È»öÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Ï¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¸«¶Ë¤á¤³¤½¤¬²æ¡¹¤Î¹¶·âÅªÀ®¸ù¤Î³Ë¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎºÇ°¤ÊÉôÊ¬¤ò°ú¤½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤ÎX¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï173²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤âµÙ¤Þ¤»¤ëÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë