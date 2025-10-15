»³ËÜÍ³¿¤Î´°Åê¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¾×·â¼õ¤±¤ë¡Ö¥è¥·¤ÏºòÆü¤ÎÌë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£»î¹ç¸å¡¢Æ±Î½¤â¾×·â¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¤½¤Î¸å¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤ËËÞÂÇ¤Î»³¡£9²ó111µå¤ÇÈï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«3¡£7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ÇµåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëPS´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊüÁ÷¡£»³ËÜ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥è¥·¤ÏºòÆü¤ÎÌë¡¢¡ØËÍ¤Ï¤ä¤ë¤è¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È»î¹çÁ°¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤éÉñÂæ¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë