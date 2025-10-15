²¬»³¸©¤¬2024Ç¯ÅÙ¤Î¾ã³²¼Ô¡¦¹âÎð¼Ô»ÜÀß½¾»ö¼Ô¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¾õ¶·¤ò¸øÉ½¡¡µÔÂÔÇ§Äê·ï¿ô¤¬Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é¸º¾¯
²¬»³¸©Ä£
¡¡²¬»³¸©¤¬2024Ç¯ÅÙ¤Î¾ã³²¼Ô¡¦¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î»ÜÀß¤Ç¤âµÔÂÔ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿·ï¿ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Î»ØÆ³´Æºº²Ý¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î²¬»³¸©¤ÎÁ´¤Æ¤Î¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤è¤ëÆþ½ê¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ï¡¢ÄÌÊó¡¦ÆÏ¤±½Ð¤Î¿ô¤Ï103·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹15·ï¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¸©¤¬µÔÂÔ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï20·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹7·ï¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£µÔÂÔÇ§Äê·ï¿ô¤ÎÆâÌõ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤È¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì11·ï¡Ê½ÅÊ£¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î²¬»³¸©¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤è¤ëÆþ½ê¤Ê¤É¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ï¡¢ÄÌÊó¡¦ÆÏ¤±½Ð¤Î¿ô¤Ï38·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹19·ï¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¸©¤¬µÔÂÔ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï18·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹10·ï¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë1²ó»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î½¸ÃÄ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸¦½¤¤ä»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸»ö¶È¼Ô¤ÎµÔÂÔËÉ»ß¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤äÇ§Äê·ï¿ô¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Öº£¸å¤â¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆµÔÂÔ¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£