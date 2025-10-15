¡ÈÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿ÍÅç¡É¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ÈÆó¿Í¤¤ê¡¡¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¸ø³«·èÄê¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡¡ÈÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿ÍÅç¡É¤òÉñÂæ¤Ë¿Í´Ö¤Î¶¸µ¤¤ÈÉü½²¿´¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØSend Help¡ÊË®Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
【動画】最悪な状況、あなたならどうする？『HELP！復讐島』特報
¡¡¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2002¡¢04¡¢07¡Ë¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¡¢¾¯¿Í¿ô¡¢¤½¤·¤Æ¶Ë¸Â¾õ¶·¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ò³×¿·Åª¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥Û¥é¡¼¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹·æºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤ËÊü¤ÄºÇ¿·ºî¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡ÈÌµ¿ÍÅç¡É¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¥ê¥ó¥À¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡Ê¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤Î²¼¤ÇÝµ¶þ¡Ê¤¦¤Ã¤¯¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤Î¸ÉÅç¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¤È¼«Ê¬¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡²ø²æ¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡£¥ê¥ó¥À¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥¥ë¤Ç¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢²Ð¤òµ¯¤³¤·¡¢¾õ¶·¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë2¿Í¤Î¡ÈÎÏ´Ø·¸¡É¤¬µÕÅ¾¤·»Ï¤á¤ë¡£¡ÖËº¤ì¤ë¤Ê¥Ü¥¹¤Ï»ä¤À¡¢»ä¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¡×¤ÈÌµ¿ÍÅç¤Ç¤â¤¤¤Ð¤ê»¶¤é¤¹¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¥ê¥ó¥À¡£¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤ÎÃæ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÜ¤ê¤ÈÉü½²¿´¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ìµ¿ÍÅç¤Ç¡¢Î©¾ì¤âÍýÀ¤âÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯Àè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·ëËö¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß¤Ë¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥é¥¹¥È¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÎ¢ÀÚ¤ë²÷´¶¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¡¢¤¿¤À¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¿·´¶³Ð¤ÎÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î¥ê¥ó¥À¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¿¥¤¥à¡Á°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Á¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È À¤µª¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¡£¥ê¥ó¥À¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ò¡¢¡Ö¥á¥¤¥º¡¦¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬±é¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Áþ¤¿¤é¤·¤µ¤È³ê·Î¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ï¡¢¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ßºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¿Î¹Î©¤Á¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿µð¾¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ë¥Õ¥Þ¥ó¡£¥é¥¤¥ß¡ß¥¨¥ë¥Õ¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë½Å¸ü¤«¤ÄÉÔ²º¤ÊÀûÎ§¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¶Ë¸Â¤Î¿´ÍýÀï¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¥ê¥ó¥À¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡Ë¤¬¾å»Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡Ê¥Ç¥£¥é¥ó¡Ë¤«¤é¡Ö¾å»Ê¤È¤·¤Æ·¯¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö·¯¤Ø¤Î¶ì¾ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ë¡£°½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈ¯¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¤¤Æ½ÐÄ¥¤Ç2¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Î²£¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ìµ¿ÍÅç¤Ç¤â¾å»Ê¤È¤·¤Æ²£ÊÁ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â½õ¤±¤ËÍè¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÍ¡¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¾å»Ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Í¡£»ä¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡Ä»ä¤ÎÊý¤¬¾å»Ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤ë°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¡×¤È¿ÏÊª¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ï¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉÔ²º¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï±Ê±ó¤Ë°ì½ï¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤È¹â¾Ð¤¤¤¬¶Á¤¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¥ê¥ó¥À¤Î»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤ÏÎÏ´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤¬¼¡¡¹¤È¾õ¶·¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤È¥¹¥ê¥ë¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Û¥é¡¼¤Îµð¾¢¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡¢¶²ÉÝ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¿·¤·¤¤Éü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
