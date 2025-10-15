¡Úµð¿Í¡Û¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖÅÄÃæ¾Âç¡Á£²£°£°¾¡¤Ø¤Îµ°À×¡Á¡×£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ô£Ö¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖÅÄÃæ¾Âç¡Á£²£°£°¾¡¤Ø¤Îµ°À×¡Á¡×¤ò¡¢µð¿Í·³¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ô£Ö¡×¤Ç£±£±·î£±Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÄÃæ¾Âç¡Á£²£°£°¾¡¤Ø¤Îµ°À×¡Á¡×¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾¤¬³ÚÅ·¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢µð¿Í¤Î£³µåÃÄ¤Ë¤ï¤¿¤êÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾¡Íø¤ä´¿´î¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µð¿ÍÆþÃÄ¸å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤äÆùÂÎ¶¯²½¤Ê¤É¡¢ÂçµÏ¿¤Ë¤¢¤È£³¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÉ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢³ÆµåÃÄ»þÂå¤Î»î¹ç±ÇÁü¤ÈÅÄÃæ¾¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢µåÃÄ¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥É±ÇÁü¤ò¼´¤Ë¹½À®¡£³ÚÅ·»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÅè´ð¹¨¤µ¤ó¤ä¡¢µð¿Í¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é£²£°£°¾¡Ã£À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ø³«¡§£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ô£ÖÆÈÀêÇÛ¿®
¢£¸ø³«Æü¡§£±£±·î£±ÆüÀµ¸á
¢£¸ø³«´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£±£°·î£³£±Æü¤Þ¤Ç