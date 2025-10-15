¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÂçÆÃ½¸¡ªÁ´À¤³¦¿Íµ¤ÅêÉ¼¤ÎTOP10¥¥ã¥éºî¼ÔÉÁ¤¯¡¡¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤Î¹ë²ÚÉÕÏ¿¤Ä¤
¡¡30ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¡×2025 AUTUMN¤¬30Æü¤Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£Á´À¤³¦¿Íµ¤ÅêÉ¼¡ÖWORLD BEST HERO¡×¤ÎTOP10¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡á¿·½½·æ¤òÃø¼Ô¤ÎËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¡¢½é¸ø³«¤Î¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬É½»æ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¹â¤µ¡§Ìó190mm¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÕÏ¿¤Ë¡£No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Çú¹ë¤Î¡ÖTHE MHA Çú¹ë¾¡¸Ê¡×Æ¼Áü¤Ï¡¢º£½©¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆ¼Áü¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙ±Û»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥é¥Õ¥¹¥±¥Ã¥Á¤â¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÉÕÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²¼ïÎà¤ÎÎ¾AÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×45¹æ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦³°±ò·ò»á¤ÈËÙ±Û»á¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¿·½½·æÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÎ¾AÌÌ¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¼êÄ¢¤ËÅ½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¤ÎW¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥Ð¥Ü¥«!!BREAK¤ÎµÚÀî¡¦´äÀô¤Ê¤É¹ë²ÚÉÕÏ¿¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£
¡¡»æ¤Î»¨»ï¤È¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡¢¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Äê´ü¹ØÆÉ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ÂÄê¤ÎÄÌÈÎ¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¡×»Ë¾åºÇÂ¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¿·½½·æÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡Ø¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡Ù¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×45¹æ¤ÎÂè£±ÃÆ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¡ß³°±ò·ò»áÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ÎÂè£²ÃÆ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
