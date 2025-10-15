Ãæ¹ñ¿·¥¨¥Í¼Ö¡¢¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¡¡1¡Á9·îÀ¸»º¡¦ÈÎÇä1ÀéËüÂæÄ¶
Ãæ¹ñ¿·¥¨¥Í¼Ö¡¢¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¡¡1¡Á9·îÀ¸»º¡¦ÈÎÇä1ÀéËüÂæÄ¶
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Ãæ¹ñµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢1¡Á9·î¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬13.3¡óÁý¤Î2433Ëü3ÀéÂæ¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬12.9¡óÁý¤Î2436Ëü3ÀéÂæ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤ÎÀ¸»º¤Ï35.2¡óÁý¤Î1124Ëü3ÀéÂæ¡¢ÈÎÇä¤Ï34.9¡óÁý¤Î1122Ëü8ÀéÂæ¤Ç¡¢¿·¼ÖÈÎÇäÁ´ÂÎ¤Î46.1¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡9·îÃ±·î¤ÎÀ¸»º¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ17.1¡óÁý¡ÊÁ°·îÈæ16.4¡óÁý¡Ë¤Î327Ëü6ÀéÂæ¡¢ÈÎÇä¤Ï14.9¡óÁý¡ÊÆ±12.9¡óÁý¡Ë¤Î322Ëü6ÀéÂæ¤È¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÎÄÄ»Î²Ú¡Ê¤Á¤ó¡¦¤·¤«¡ËÉûÈë½ñÄ¹¤Ï¡Ö·î´Ö¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Ç2·å¤Î¿¤Ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÇ°×¤â·øÄ´¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Æ°¼ÖÇã¤¤ÂØ¤¨À¯ºö¤Î¸ú²Ì¤¬Â³¤¯¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤¬À¹¶·¤ò¸«¤»¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¼ÖÈ¯É½¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬¹¥Ä´¤ÊÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£