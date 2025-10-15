¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡¡¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¡ÙºÇ¹â¾Þ¤Ï15ºÐ¤ÎÎÏºî¡ÖÅàÀ±¤äÎò»Ë¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡×
¡¡°ËÆ£±à¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØÂè»°½½Ï»²ó °ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃã ¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¡ÙÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢184Ëü5983¶ç¤Î±þÊç¤«¤éºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î°¤¸«²ÌÑÛ¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÅàÀ±¤äÎò»Ë¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æ°æ¤¤¤Ä¤¡¢¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¤é¹ë²Ú¿³ºº°÷¤âÅÐ¾ì
¡¡¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°¤¸«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¡¢¿ÍÎà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤¿Í¡¹¤ä»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£À¤¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ä»Å»ö¤¬Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡ØÅàÀ±¡Ù¤ËÂ÷¤·¤¿¶ç¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÁÏºîÇÐ¶ç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£Æþ¾ÞºîÉÊ¤ò¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢µ¨¸ì¤ä¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤ÎÄê·¿Ê¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼«Í³¤Ê´¶À¤ÇÇÐ¶ç¤ò±Ó¤à¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÀõ°æØÆÊ¿»á¡¢ÇÐ¿Í¤Î°ÂÀ¾ÆÆ»á¡¢¿ÀÌî¼Ó´õ»á¡¢²Æ°æ¤¤¤Ä¤»á¡¢À±Ìî¹±É§»á¡¢ËÙÅÄµ¨²¿»á¡¢ºî²È¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤Î¶âÅÄ°ì½¨Êæ»á¡¢ºî²È¤ÎµÜÉô¤ß¤æ¤»á¡¢»í¿Í¤Î¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ó¥Ê¡¼¥É»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢33Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÌÛÅø¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¡£
