¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö°ìÈÕÃæ¡¢´°Á´¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡1¼ºÅÀ¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤òÀä»¿
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£9²ó111µå¤ÎÇ®Åê¤Ç¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤âºÇ·ÉÎé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ø¤ÎÂè1µå¡¢Äã¤á¤Ë96¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¡¦9¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«1µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤Ë3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£5²ó°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î°Î¶È¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç97µå¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë±¦ÏÓ¤òÁ÷¤ê¤À¤·¤¿¡£Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î»³ËÜ¤ÎÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢9²ó¤â¹Ô¤«¤»¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿®Íê¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Îº£µ¨¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¿¤Î¼«¿®¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×°ø¤òµó¤²¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢Èà¤Ë¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²æ¡¹¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤ì¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡ÖÂÇ½ç¤¬3½äÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢µå¿ô¤¬90µå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¼«¿È¤¬¡È¼«Ê¬¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤À¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿¿¤Î¿®Íê¤ò»ä¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Èº£Ç¯7·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËÂÐÀï¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë2/3²ó¤ò4°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÇKO¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÁ´¤¯°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ï°ìÈÕÃæ¡¢´°Á´¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÎÉ¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬º£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³ËÜ¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ø¤Î»¿¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£