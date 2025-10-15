¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç0¾¡2ÇÔ¤Î90¡ó¤Ï´¬¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤â¡Ä¡¡¡ÖÁ´°÷¤¬µ¯ÍÑ²ÄÇ½¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀï¤¦¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡½5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡43Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤Ë1¡½5¤ÇÇÔ¤ì¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÄË¤¤Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë´°Åê¤òµö¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Î±¦±Û¤¨ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Î¸å¤Ï¡¢Áö¼Ô¤òÆÀÅÀ·÷¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢7²óÀïÀ©¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡0ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï93²óÃæ78²ó¡¢83.9¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤Î2»î¹ç¢ª3»î¹ç¢ª2»î¹ç¤ÎÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Âè1Àï¤ÈÂè2Àï¤òÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï27²óÃæ24²ó¡¢¼Â¤Ë88.9¡ó¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2Æü´Ö¡¢´ÑµÒ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤Ç0¾¡2ÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î90¡ó¤Ï´¬¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤è¤ê¤â¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ÌÚÍËÆü¡Ê16Æü¡Ë¤ËÈà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ë¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Á´°÷¤¬µ¯ÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀï¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢µå¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£