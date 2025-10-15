Ž¢NHK ONEŽ£ÁûÆ°¤ÇÏª¸«¤·¤¿"¸ø¶¦ÊüÁ÷"¤ÎÌ·½â
¥¹¥¿¡¼¥ÈÅöÆü¡¢NHK¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Î°ìÉôÉÔ¶ñ¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¤ï¤Ó¡£SNS¾å¤Ç¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛNHK¹Êó¶É¤È¤Î2²óÌÜ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö°ìÉô»Ï½ª¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦
10·î1Æü¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHK¤Î¿·¤¿¤Ê¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¡£³«»ÏÄ¾¸å¤ËGmail¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÅÐÏ¿¤Ç¤¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï10·î3Æü¤ÎÇÛ¿®µ»ö¡ÊSNS¤Ç¤ÏŽ¢¤É¤ó¤À¤±¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤ó¡©Ž£¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬Ž¤¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÔNHK ONE¡Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÅöÆü¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿°¤É¡¶«´¤Î"°Õ³°¤¹¤®¤ëÅ¿Ëö"¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÌ¤Îµ¿Ìä¤¬¿·¤¿¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Á°²ó¤ÈÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ë¡ÖÅÐÏ¿¤Î¤ª´ê¤¤¡×
¤½¤Î¸å¤â»ä¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤»¤º¤Ë¡ÖNHK ONE¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¼¨¤¬²èÌÌ¤Î±¦È¾Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ËºÆ¤ÓÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÐÏ¿¤Î¤ª´ê¤¤¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á°¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡ÖÅÐÏ¿¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤À¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¾¯¤·°ã¤¦¡£Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤â²èÁü¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¼¡¤Ø¡×¡Ö¥í¥°¥¤¥ó¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ü¥¿¥ó¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÅÐÏ¿¤Ë¿Ê¤à¡×¡Ö¥í¥°¥¤¥ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²ó¤Ï¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò²¡¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤È¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÏÈ¤â¤Ê¤·¤Ë¾®¤µ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò²¡¤¹¤È¡¢·ë¶É¤ÏÅÐÏ¿¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
ÉÔ²Ä²ò¤ÊÊÑ¹¹¤ËÅöÏÇ¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤é¥À¥á¤Ç¤¤¤¤¡£¼õ¿®ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢ÅÐÏ¿¤»¤º¤Ë»È¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡×¤ÎÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤«µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯¸«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ÈÂç¤¤µ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ö2²óÌÜ¤Î²óÅú½ñ¡×¤òÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤»ê¤ë¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¡¢NHK¤Î¹Êó¶É¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤é²óÅú½ñ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¿·¤¿¤Êµ¿Ìä¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆÅÙ¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢10·î9Æü¤Ë¿·¤¿¤Ê²óÅú½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
²óÅú½ñ¤Ç¤â¿¡¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ä¤Õ¤ä¤µ¡×
¼ÁÌä¤Ï3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Àè¤Ë¼ÁÌä2¡ÖÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤ò¤É¤¦ÍÞ»ß¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ø¤Î²óÅú¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëNHK¤Î²óÅú¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔÄó¶¡¡Ë
²óÅú½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ï¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢NHK ONE ¤Î¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä³Æ¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ØNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤ÎºîÀ®¤ä¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ï¢·È¤ò´«¾©¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢²èÌÌ¤Î¾å¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë·Á¤ÇÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö´«¾©¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿»ä¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿É½¼¨¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö²èÌÌ¤Î¾å¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë·Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÇÅÐÏ¿¡×¤¬¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤ÉÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¡Ê¥¿¥À¾è¤ê¡ËÍÞ»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«·ÀÌó¤»¤º¤Ë¸«¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÇÅÐÏ¿¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê¡ÖÍÞ»ß¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤³¤Î¤¢¤ä¤Õ¤ä¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î²óÅú¤ÎÁ°È¾¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¡ÖNHK ONE ¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´·ÀÌó¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¤ò¤·¤¿Êý¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ë¤ÇÁµÌäÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö·ÀÌó¤¬É¬Í×¡×¤È¤â¸À¤¤¡¢¡Ö·ÀÌó¼Ô¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNHK¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ì·½â¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤òÇã¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¸ø¶¦ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦ÊüÁ÷¶É¤Î¤¢¤êÊý¤À¡£¤À¤¬¡¢¼õÁüµ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÏNHK¤È¤Î¼õ¿®ÎÁ·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤«¸À¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¼õ¿®ÎÁ·ÀÌó¤¬¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÍÎÁÊüÁ÷¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£WOWOW¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÏÀÍý¤ÎÂÞ¾®Ï©¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤ÎÌ·½â¤ò¡¢¤â¤È¤â¤ÈNHK¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅÐ¾ì°ÊÁ°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï99¡ó¶á¤¯¤ÎÀ¤ÂÓÉáµÚÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â6¤Ä¤ä7¤Ä¡£NHK¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤é¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì·½â¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤¿2000Ç¯Âå¤Ë¡È¤Û¤³¤í¤Ó¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±¤¸¡ÖÉ¬¿Ü¶ÈÌ³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì·½â¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¡×¤ÎÄêµÁ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁ·ÀÌó¼Ô¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ï¥¬¥¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢À²¤ì¤ÆÉ¬¿Ü¶ÈÌ³²½¤µ¤ì¤¿º£¡¢ÊüÁ÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¾õ¶·¤òºî¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É¡Ö¤¢¤È¤ÇÅÐÏ¿¡×¤ÎÁªÂò»è¤ò¾Ã¤»¤Ê¤¤¡£²óÅú¤ÎºÇ½é¤Ë¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶½ñ¤¤¤Æ¡¢Ì·½â¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
NHK¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤òÉ¬¿Ü¶ÈÌ³²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ·½â¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¡×¤ÎÄêµÁ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ææ¤ÎÏÀÍý¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë»Ä¤µ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²óÅú½ñ¤Î¤Û¤«¤Î¼ÁÌä¤Î²óÅú¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëNHKÂ¦¤Î²óÅú¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡Ø¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ï¢·È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëNHK¤Î²óÅú¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏNHK¤Ï¤ª¤í¤«¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò¸«¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤ÈºÊ¤Ï¸«¤ë¤Ù¤ÈÖÁÈ¤òÏ¿²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È¤ÏÉÔÍ×¤À¡£¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¥Æ¥ì¥Ó¼õÁüµ¡¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ï¢·È¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÅÐÏ¿¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë
²óÅú¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ææ¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¸½ºß¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤ÎÅÐÏ¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡Ù¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤È¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤òÏ¢·È¤¹¤ë¡ÊÉ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¡×¤âÅÐÏ¿¤»¤è¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£²¿²óÅÐÏ¿¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È·ÀÌó¾ðÊó¤òÉ³¤Å¤±¤ë¤Î¤ÏÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Îºî¶È¤é¤·¤¤¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
»ä¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¼õ¿®ÎÁ·ÀÌó¤Î³ÎÇ§¤Ïµì¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¥Ï¥¬¥¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¼õ¿®ÎÁ·ÀÌó¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤é¡ÖÅÐÏ¿¡¢ÅÐÏ¿¡×¤ÈµÞ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¼õ¿®ÎÁ·ÀÌó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÊ»¤»¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢NHK¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¡×ÁÈ¿¥¤À¡£11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Î¼õ¿®·ÀÌóÅÐÏ¿¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ÆSNS¤¬°¤É¡¶«´¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤È°ì½ï¤ËºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
3¤ÄÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö·ÀÌó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ØNHK ONE¡Ù¤¬»È¤¨¤ë¤È¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
NHK¤Î¥Í¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü¶ÈÌ³²½¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢NHK¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¤³¤È¤ËÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤äÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤¬¼¹Ù¹¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¡¢·ÀÌó¼Ô°Ê³°¤Ë¤Ï¥¢¥ê¤âÏ³¤é¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¤»¤è¤ÈÌÔÎõ¤Ë°Õ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ì±¶È°µÇ÷¤Î·üÇ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëNHK¤Î²óÅú¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖNHK¤Ç¤Ï¡¢NHK¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¾¤Î»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤Î³ÎÊÝ¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ÏÍ¼±¼Ô¤äÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯°Ñ°÷²ñ¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Ë¤â¤ª¼¨¤·¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î²ñµÄ¤Ç¤â¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¡Ä¡Ä¡£»ä¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤éÆÉ¤ßÊüÂê¡¦¸«ÊüÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÛÏÀÈ¿ÏÀ¤¬¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤½¤¦¤À¡£
¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÂà¶É¤Ç¡ÖNHK ONE¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¿Ü¶ÈÌ³²½¤Ë¤¢¤¿¤êÊüÁ÷Ë¡¤Î²ò¼á¤Ê¤É¤ÎÍýÏÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢°ìÊý¤Ç¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÀÞ¾×¤Ç¤âÉ½¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë´ñÌ¯¤ÊÒë¡Ê¤È¤¬¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¼ºµÓ¤·¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤éNHK¤òÂà¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤âNHK¤¬¡ÖÉúËâÅÂ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¤¬¡¢NHK¤Ïº£¸å¤â¡¢³Æ¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Å¬Àµ¤«¤É¤¦¤«¤òÀÞ¾×¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¡×¤ÎÌ·½â¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¤Þ¤Þ¡ÖNHK ONE¡×¤ÏÁ¥½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌ·½â¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢°ú¤Â³¤¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¶ ¼£ ¡§ ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë