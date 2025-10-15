¼ÒÄ¹¤Î¸ª½ñ¡ÖCEO¡×Æ³Æþ´ë¶È¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é13.9%Áý - ¶È¼ï¤äÇ¯Îð¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤Ï?
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï10·î14Æü¡¢¡ÖCEOÀ©ÅÙ¡×Æ³Æþ´ë¶ÈÄ´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍÑÄ´ººÊó¹ð½ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÖCCR¡×¤Ê¤É¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÊ¬ÀÏ²ÄÇ½¤Ê³ÆÇ¯Ìó25¡Á27Ëü¼Ò¤ò´ð¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸ª½ñ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖCEO¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖCEO¡×Æ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¡¢Á°Ç¯¤«¤é13.9%Áý²Ã
´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤òÉ½¤¹¸ª½ñ¤Ë¡ÖCEO¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È(°Ê²¼¡¢¡ÖCEO´ë¶È¡×)¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡ÖCEO´ë¶È¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1536¼Ò¤¬¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Î¸ª½ñ¤È¤·¤Æ¡ÖCEO¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌó27Ëü¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢³ä¹ç¤Ï1%¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯¤«¤é¤Ï13.9%¡¦187¼ÒÁý²Ã¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯(910¼Ò)¤«¤é¤Ï1.7ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖCEOÀ©ÅÙ¡×¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖCEOÀ©ÅÙ¡×Æ³Æþ¤Î´ë¶È ¿ä°Ü
¡û¼ã¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ÇÆ³ÆþÌÜÎ©¤Ä
CEO¤È¤Ï¡ÖºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(Chief Executive Officer)¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä»ö¶È·×²è¤òºöÄê¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤òÅý³ç¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£ÆüËÜ¤Î²ñ¼ÒË¡¤Ç¤Ï¡¢CEO¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¦ÀÕ¤ä¸¢¸Â¤ËÌÀ³Î¤Êµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(²ñÄ¹)·óCEO¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬½é¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¼¹¹ÔÌò°÷À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë·Ð±Ä¤È¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤òÊ¬Î¥¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢CEOÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¿Ê¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£
CEO´ë¶È¤ò¶È¼ïÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤ÇºÎÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢CEO´ë¶È1536¼Ò¤Î¤¦¤Á4³ä¤òÄ¶¤¨¤ë690¼Ò¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿IT»º¶È¤ÇÂ¿¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¿·¶½´ë¶È¤ÇCEO¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï¡¢CEOÁ´ÂÎ¤ÎÇ¯Îð¤ÏÊ¿¶ÑÌó54ºÐ¤È¡¢¡ÖÂåÉ½¼èÄùÌò(¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹)¡×(Ìó60ºÐ)¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó6ºÐ¼ã¤¤¡£CEO¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó1³ä¤¬¡Ö30ºÐÂå¡×°Ê²¼¡¢¡Ö40ºÐÂå¡×°Ê²¼¤Ç¤ÏÌó4³ä¤òÀê¤á¡¢¡Ö¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¡×(40ºÐÂå°Ê²¼:18.8%)¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡ÖCEO¡×¤ò¸ª½ñ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¼ÔÇ¯Îð¤Î³ä¹ç
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶ÈÎò¤¬Ä¹¤¤Âç´ë¶È¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É³¤³°»Ô¾ì¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇCEO¿¦¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤µ¯¶È²È¤¬¡¢¼«¤éCEO¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢CEOÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä»ö¾ð¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤À¡£
´ë¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤¬¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹(´ë¶ÈÅý¼£)¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë¤è¤ë´ë¶È±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËCEOÀ©ÅÙ¡¦¸ª½ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç"CEO´ë¶È"¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ"CEO"¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡×
