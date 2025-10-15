ÌÀ¼£ ¡ÖInner Garden¡×¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¡¢¥µ¥¤¥¥ó¥½¡¼¤ÈÏ¢·È
ÌÀ¼£¤Ï¡¢Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¤È¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä²Æâ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖInner Garden(°Ê²¼¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¡¢¥µ¥¤¥¥ó¥½¡¼¤È¶ÈÌ³Ï¢·È¤·¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¤Ç¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç±ÉÍÜÁêÃÌ¤ä¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÊñ³çÅª¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖCare Capsule(¥±¥¢¥«¥×¥»¥ë)¡×¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥±¥¢¥«¥×¥»¥ëÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇEC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤Î»î°û¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊÀâÌÀ¤â¹Ô¤¦¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ÎÀìÍÑEC¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¾¾ËÜ½íÅ¹¤Ç9·î18Æü¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¥¦¥¨¥ë¥·¥¢ ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óËëÄ¥À¾Å¹¤Ç¤Ï10·î9Æü¤«¤éÅ¹Æ¬Å¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢ÀçÂæ²ÌîÅ¹¡¢¥Ï¥Ã¥¯¥É¥é¥Ã¥°Èþ¤·¤¬µÖÅ¹¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢ÀÅ²¬¿åÆ»Ä®Å¹¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢»°ÌÚÀÄ»³Å¹¤Ê¤É¡¢·×6Å¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î½ç¼¡³ÈÂç¤ä¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÄ²³è¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î³«ºÅ¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢ ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óËëÄ¥À¾Å¹¤ÎÅ¹Æ¬Å¸¼¨
Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥¥ó¥½¡¼(Mykinso)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥¥ó¥½¡¼¤È¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¤¥¥ó¥½¡¼¡×¤ÏÍ¹Á÷¸¡ºº·¿¤ÎÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¤Ç2015Ç¯¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Îß·×¸¡ºº¿ô¤Ï20Ëü·ï¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î9Æü¤è¤ê¡Ö¥Þ¥¤¥¥ó¥½¡¼¡×ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Ä²ÆâºÙ¶Ý¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤Ã¤¿À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¤¬É¬¿Ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¥ó¥½¡¼¡×ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÅö¼Ò¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤º¤ËÄ²³è¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï2024Ç¯12·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Î°ìÈÌ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¹â²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½çÄ´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á8³äÄ¶¤¬Äê´ü¹ØÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤ÎËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¤È¥µ¥¤¥¥ó¥½¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÄ²³è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¡¢Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤òÂ¬Äê¤·Ä²Æâ¥¿¥¤¥×¤ò¸«¤¨¤ë²½!
2¤ÄÌÜ¡¢Ä²Æâ¥¿¥¤¥×ÊÌ°ûÎÁ¡£¼«Ê¬¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬Íß¤¹¤ë±ÉÍÜ¸»¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤¬ÆÏ¤¯!
3¤ÄÌÜ¡¢·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£À¸³è½¬´·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë·ò¹¯À¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº+¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥³¥¢°ûÎÁ(Ìó1¥ö·îÊ¬)¤Î¥»¥Ã¥È
¡Ú½é²ó¸ÂÄê¡ÛÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº+¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥³¥¢°ûÎÁ(Ìó1¥ö·îÊ¬)¤Î¥»¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤Ï12,000±ß¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê5¶ÝÂ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊØ¤ò¸¡ÂÎ¤È¤·Ä²ÆâºÙ¶Ý¤òÂ¬Äê¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÄ²Æâ¤Ç¤É¤Î¶ÝÂ°¤¬Í¥Àª¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¥¿¥¤¥×Ê¬¤±¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÄ²Æâ¥¿¥¤¥×¤ò5¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÇºà¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥³¥³¥¢°ûÎÁ¤ò¡¢Á´5ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁªÄê¤·Äó¶¡¡¢ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢5¶ÝÂ°¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÌ¤òÊÐº¹ÃÍ²½¤·¤¿Ž¢¶ÝÊÐº¹ÃÍŽ£¤È¡¢Ä²¤ËÎÉ¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÆÈ¼«»ØÉ¸Ž¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Ž£¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤¿°ûÎÁ¤ò°ìÄê´ü´Ö°ûÍÑ¤·¤¿¸å¤ÎºÆÂ¬Äê¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸³è½¬´·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÄ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯À¸³è¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó °ûÎÁ³Æ¼ï º¸¤è¤ê¡Ö¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¡×¡Ö¥ë¥ß¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡×¡Ö¥Õ¥£¡¼¥«¥ê¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¦¥à¡×¡Ö¥×¥ì¥Ü¥Æ¥é¡×¡Ö¥Ó¥Õ¥£¥É¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¦¥à¡×(³Æ125ml)
ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢ECÈÎÇä¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¤ÄÌÜ¡¢¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
2¤ÄÌÜ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥³¥¢°ûÎÁ(¥Ö¥ê¥Ã¥¯°ûÎÁ¡¦125ml¡¦24ËÜÆþ¤ê¡¦¾ï²¹ÊÝÂ¸²Ä)¡£
²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄê¥»¥Ã¥È(¸¡ºº+°ûÎÁ):12,000±ß(ÀÇ¹þ) Á÷ÎÁ¹þ
¡¦¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹: 9,000±ß(ÀÇ¹þ) Á÷ÎÁÊÌ
¡¦°ûÎÁ(Ìó1¥õ·îÊ¬:24ËÜ)1²ó¹ØÆþ: 6,000±ß(ÀÇ¹þ) Á÷ÎÁÊÌ
¡¦°ûÎÁ(Ìó1¥õ·îÊ¬:24ËÜ)Äê´ü¹ØÆþ: 5,400±ß(ÀÇ¹þ) Á÷ÎÁÊÌ
