¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿¸µ¼«±Ò´±¤ËÇ÷¤ë¡¡¡Ø²Ð¤Î²Ú¡ÙÃøÌ¾¿Í7Ì¾¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¡õ¿·Í½¹ð¸ø³«
¡¡10·î31Æü¤è¤ê¥æー¥í¥¹¥Úー¥¹¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø²Ð¤Î²Ú¡Ù¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤¬ÅþÃå¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡Ö¼«±ÒÂâÆüÊóÌäÂê¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸µ¼«±Ò´±¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤È¤½¤Î¸å¤Î½ÉÌ¿¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¤¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Û¤Ü°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿PTSD¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÅÁÅý¤Î²Ö²Ð¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Àï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤äÊ¿ÏÂ¤Îºß¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤Þ¤Ç¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¡¢PKO¡Ê¹ñÏ¢Ê¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¡Ë¤Î¤¿¤áÆî¥¹ー¥À¥ó¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÅçÅÄÅì²ð¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÉôÂâ¤¬¸½ÃÏÍÃÊ¼¤È¤Î½Æ·âÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±´ü¤Ç¿ÆÍ§¤Î¸ÅÀî¤Ï¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¡¢ÅçÅÄ¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯¾¯Ç¯Ê¼¤ò¼Í»¦¡£ÂàµÑ¤Îº®Íð¤ÎºÇÃæ¡¢ÂâÄ¹¤Î°ËÆ£¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÀïÆ®¡É¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±£ÊÃ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¸å¡¢¿·³ã¡£°Ì´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÅçÅÄ¤Ï¡¢°Ç¤ÎÉð´ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ö²Ð¹©¾ì¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¡£¿ÆÊý¤ÎÆ£°æÍ¿°ì¤äÃç´Ö¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¡¢Í¿°ì¤ÎÌ¼¡¦¾¼»Ò¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿´¤ËÉé¤Ã¤¿½ý¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÌþ¤·¤Æ¤¤¤¯ÅçÅÄ¡£²Ö²Ð»Õ¤ÎÆ»¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤ò¸«½Ð¤·¤¿ÌðÀè¡¢ÅçÅÄ¤Ë²áµî¤Î°Ç¤¬Ç÷¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØJOINT¡Ù¤Ç¿·Æ£·ó¿Í¾Þ¶ä¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¾®Åç±ûÂç¡£2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦²»³Ú¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØJOINT¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¾®Åç´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¶¦Æ±´ë²è¡¦µÓËÜ¤âÃ´Åö¤·¤¿»³ËÜ°ì¸¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìø¤æ¤êºÚ¡¢¾¾³ÑÍÎÊ¿¡¢¥À¥ó¥«¥ó¡¢°ËÉð²íÅá¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀîÏÂµ×¡Ê·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¢±üÉÍ¥ì¥¤¥é¡Ê±Ç²è¡¦²»³Ú¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡Ë¡¢ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¡Ê·Ý¿Í¡¿±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê·Ý¿Í¡Ë¡¢Úö½ÔÁÏ»°¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¿Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢Ê¡´Ö¾Ü¡Ê°å³ØÇî»Î¡¿¸µ¼«±ÒÂâÀº¿À²Ê°å´±¡Ë¡¢¾¾ºê·òÉ×¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Î7Ì¾¡£
¡¡·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¡×¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÉÊÀî¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡×¤ÈËÜºî¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ø²Ð¤Î²Ú¡Ù¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥íー¥°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÅçÅÄÅì²ð¤¬¡¢¼«±Ò´±»þÂå¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æî¥¹ー¥À¥ó¤Î¸½ÃÏÍÃÊ¼¤È¤Î½Æ·âÀï¡¢²Ö²Ð¤Ç»È¤ï¤ì¤ë²ÐÌô¤ò½Æ¤ÎÌ©Â¤¤Ë»È¤ª¤¦¤È´ë¤àÃË¤È¤ÎÉÔ²º¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ï¤º¤Î²Ö²Ð¤¬PTSDÈ¯¾É¤Î¥È¥ê¥¬ー¤È¤Ê¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤È¡¢º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë