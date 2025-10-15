¡ÚÄ´ºº¡ÛÉ×ÉØ´Ö¤Î¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¤É¤³¤«¤é? ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤ÇÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë
´ûº§¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢9·î18Æü~25Æü¤Ë¤«¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÉ×ÉØ´Ö¥â¥é¥Ï¥é¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷9,378¿Í(10ºÐ¹ï¤ß¤ÇÃË½÷³Æ1,250¿Í¡¢¤¿¤À¤·ÃËÀ20Âå¤Î¤ß628¿Í)¡£
¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½ý¤Ä¤±¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¡É¤Î°ì¼ï¤À¡£¿ÈÂÎÅªË½ÎÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾Úµò¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿¼þ°Ï¤«¤é¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÎ¥º§ÁêÃÌ¤ä²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤Î¶¨µÄÎ¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¥º§ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊË½ÎÏ¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ï¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤ÏÉ×¤«¤é¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤ÏºÊ¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£µÕ¤â¤·¤«¤ê¤À¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁê°ã¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥é¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¡ÖÇ§¼±¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÄ´ºº¤ò¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¤Ç¡¢¼Â¤Ë 81¡ó ¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤¹¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×(79¡ó)¡¢¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×(79¡ó)¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó8³ä¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÀº¿ÀÅªË½ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÌÀ³Î¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë/²ñÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤Ï 66¡ó¤È¤ä¤äÄã¤á¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¶¼¤¹¡×¡ÖÅÜÌÄ¤ë¡×¡ÖÉî¿«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ï¹â³ÎÎ¨¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö³°½Ð¤ä¸òÍ§¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¡Ö¹ÔÆ°¤äÍ½Äê¤òÃà°ìÊó¹ð¤µ¤»¤ë/´ÉÍý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ«Çû·Ï¡×¤Î¹Ô°Ù¡¢Ä´ººÁ°¤Ï¤â¤¦¾¯¤·É¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ä¹ÔÆ°¤òÀÕ¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤äÆü¾ï¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ô°Ù¤â7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤ÈÈæ³ÓÅª¹â³ÎÎ¨¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿Á´ÂÎ½¸·×¤Ç¤Ï¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤ÎÀ©¸Â¤äÆü¾ïÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤é¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¤µ¤é¤ËÁ¯ÌÀ¤Ê°ã¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
½÷À¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÃËÀ¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¤ÏÃËÀ61¡ó¤ËÂÐ¤·½÷À¤Ï80¡ó¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ä¹ÔÆ°¤òÀÕ¤á¤ë¡×¤ÏÃËÀ62¡ó¤ËÂÐ¤·½÷À78¡ó¤È¡¢20¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¤º¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤á¤°¤ë¹Ô°Ù¤ä·ÐºÑÅª¤Ê»ÙÇÛ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷ÀÂ¦¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë½÷À¤è¤êÄã¤¤¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¹¶·âÀ¤Î¶¯¤¤¹Ô°Ù¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷¤Ç°ìÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤È¤ß¤Ê¤¹°ìÊý¡¢Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë²È»ö•·ÐºÑ•À¸³è½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯Àþ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë ¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¥é¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÃË½÷¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ä´ººÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤¬É×ÉØ´Ö¤ÎíÂíà¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç¯ÎðÁØ¤´¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¤Ï¡¢À¤Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥é´¶ÅÙ¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë³ä¹ç¤¬ 63¡ó ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢30Âå¤Ç70¡ó¡¢40Âå¤Ç74¡ó¡¢50Âå¤Ç77¡ó¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¶¦Í¤ä¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡ÖÂ¿¾¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤Û¤É¶¯¤¯¥â¥é¥Ï¥é¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö³°½Ð¤ä¸òÍ§¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª•¼Ò²ñÅª¼«Í³¤Ë´Ø¤ï¤ë¹Ô°Ù¤â¡¢20Âå¤Ç¤Ï6³äÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢50Âå¤Ç¤Ï75¡Á78¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Ç¯Îð¤¬¹â¤¤ÁØ¤Û¤É¡ÈÀ¸³è¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¡É¤ò¿¼¹ï¤Ë¤È¤é¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë*°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¥â¥é¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë50Âå¤Ç¤Ï8³ä°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÅµ·¿Åª¥â¥é¥Ï¥é¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Û¤É¼«Í³¤äÂº¸·¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë ¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤ò¥â¥é¥Ï¥é¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
40Âå¡¢50Âå¤ÎÊý¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é´¶ÅÙ¡×¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ä¼þ°Ï¤Î¸«Ê¹¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô°Ù¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´÷Èò´¶¤¬¶¯¤¤¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ýÊÌ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Äã½êÆÀÁØ(¡Á399Ëü±ß)¤Ç¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÇ§¼±¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë/²ñÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤Ï 63¡ó¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¤â¤¤¤º¤ì¤â 70¡óÁ°¸å ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë²ÈÄí¤Û¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ©Ìó¤äÉéÃ´¤ò¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤Ï 400¡Á799Ëü±ßÁØ¤Ç 72¡ó¡¢800¡Á1,199Ëü±ßÁØ¤Ç¤Ï 75¡ó ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è´ðÈ×¤¬°ÂÄê¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1,200Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ç¤ÏµÕ¤Ë³ä¹ç¤¬¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤Ï 70¡ó ¤È¡¢Ãæ¹â½êÆÀÁØ¤è¤ê¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬Áý¤·¡¢Â¿¾¯¤Î´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ê¥â¥é¥Ï¥é¤È¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º 75¡Á81¡ó ¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÊ×Åª¤Ë¡Ö±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½ý¤Ä¤±¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¡É¤Î°ì¼ï¤À¡£¿ÈÂÎÅªË½ÎÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾Úµò¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿¼þ°Ï¤«¤é¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÎ¥º§ÁêÃÌ¤ä²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤Î¶¨µÄÎ¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¥º§ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊË½ÎÏ¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ï¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¤Ç¡¢¼Â¤Ë 81¡ó ¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤¹¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×(79¡ó)¡¢¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×(79¡ó)¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó8³ä¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÀº¿ÀÅªË½ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÌÀ³Î¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë/²ñÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤Ï 66¡ó¤È¤ä¤äÄã¤á¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¶¼¤¹¡×¡ÖÅÜÌÄ¤ë¡×¡ÖÉî¿«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ï¹â³ÎÎ¨¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö³°½Ð¤ä¸òÍ§¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¡Ö¹ÔÆ°¤äÍ½Äê¤òÃà°ìÊó¹ð¤µ¤»¤ë/´ÉÍý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ«Çû·Ï¡×¤Î¹Ô°Ù¡¢Ä´ººÁ°¤Ï¤â¤¦¾¯¤·É¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ä¹ÔÆ°¤òÀÕ¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤äÆü¾ï¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ô°Ù¤â7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤ÈÈæ³ÓÅª¹â³ÎÎ¨¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿Á´ÂÎ½¸·×¤Ç¤Ï¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤ÎÀ©¸Â¤äÆü¾ïÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤é¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¤µ¤é¤ËÁ¯ÌÀ¤Ê°ã¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
½÷À¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÃËÀ¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¤ÏÃËÀ61¡ó¤ËÂÐ¤·½÷À¤Ï80¡ó¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ä¹ÔÆ°¤òÀÕ¤á¤ë¡×¤ÏÃËÀ62¡ó¤ËÂÐ¤·½÷À78¡ó¤È¡¢20¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¤º¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤á¤°¤ë¹Ô°Ù¤ä·ÐºÑÅª¤Ê»ÙÇÛ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷ÀÂ¦¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë½÷À¤è¤êÄã¤¤¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¹¶·âÀ¤Î¶¯¤¤¹Ô°Ù¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷¤Ç°ìÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤È¤ß¤Ê¤¹°ìÊý¡¢Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë²È»ö•·ÐºÑ•À¸³è½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯Àþ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë ¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¥é¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÃË½÷¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ä´ººÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤¬É×ÉØ´Ö¤ÎíÂíà¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç¯ÎðÁØ¤´¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¤Ï¡¢À¤Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥é´¶ÅÙ¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë³ä¹ç¤¬ 63¡ó ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢30Âå¤Ç70¡ó¡¢40Âå¤Ç74¡ó¡¢50Âå¤Ç77¡ó¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¶¦Í¤ä¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡ÖÂ¿¾¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤Û¤É¶¯¤¯¥â¥é¥Ï¥é¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö³°½Ð¤ä¸òÍ§¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª•¼Ò²ñÅª¼«Í³¤Ë´Ø¤ï¤ë¹Ô°Ù¤â¡¢20Âå¤Ç¤Ï6³äÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢50Âå¤Ç¤Ï75¡Á78¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Ç¯Îð¤¬¹â¤¤ÁØ¤Û¤É¡ÈÀ¸³è¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¡É¤ò¿¼¹ï¤Ë¤È¤é¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë*°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¥â¥é¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë50Âå¤Ç¤Ï8³ä°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÅµ·¿Åª¥â¥é¥Ï¥é¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Û¤É¼«Í³¤äÂº¸·¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë ¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤ò¥â¥é¥Ï¥é¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
40Âå¡¢50Âå¤ÎÊý¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é´¶ÅÙ¡×¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ä¼þ°Ï¤Î¸«Ê¹¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô°Ù¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´÷Èò´¶¤¬¶¯¤¤¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ýÊÌ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Äã½êÆÀÁØ(¡Á399Ëü±ß)¤Ç¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÇ§¼±¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë/²ñÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤Ï 63¡ó¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¤â¤¤¤º¤ì¤â 70¡óÁ°¸å ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë²ÈÄí¤Û¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ©Ìó¤äÉéÃ´¤ò¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤Ï 400¡Á799Ëü±ßÁØ¤Ç 72¡ó¡¢800¡Á1,199Ëü±ßÁØ¤Ç¤Ï 75¡ó ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è´ðÈ×¤¬°ÂÄê¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1,200Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ç¤ÏµÕ¤Ë³ä¹ç¤¬¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤Ï 70¡ó ¤È¡¢Ãæ¹â½êÆÀÁØ¤è¤ê¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬Áý¤·¡¢Â¿¾¯¤Î´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ê¥â¥é¥Ï¥é¤È¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë/°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë/¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º 75¡Á81¡ó ¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÊ×Åª¤Ë¡Ö±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£