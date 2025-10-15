¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦½ÕÆüÉô»Ô¤Î¾¦¹©¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¶¨»¿½ÐÅ¸
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢10·î18Æü¡Á19Æü¤Þ¤Çºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ÕÆüÉô»Ô»ÔÀ©»Ü¹Ô20¼þÇ¯µÇ° Âè29²ó¤«¤¹¤«¤Ù¾¦¹©¤Þ¤Ä¤ê¡Á¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Á¡×¤Ë¶¨»¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥²¡¼¥à»îÍ·ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¡£»îÍ·²ÄÇ½¤Ê¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡Ù¤È¥»¥¬¤Î¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤Ç¡¢»îÍ·ÂÎ¸³¼Ô¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÇã¤¤ÂØ¤¨ÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¤ª¸«ÀÑ¤â¤êÈ¯¹Ô¥Ö¡¼¥¹¤âÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
Å¸¼¨µ¡ºà¤Ï¡¢7·î¤ËãþÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼·¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡ÖG TUNE DG-I7G70¡×¤È¡¢9·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿G TUNE¥Î¡¼¥ÈÀ½ÉÊºÇ·ÚÎÌ¥¯¥é¥¹¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖG TUNE W4-I7G60BK-A¡×¤Î2µ¡¼ï¡£Î¾µ¡¼ï¤È¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÈNVIDIA GeForce RTX¥·¥ê¡¼¥º¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÉé²Ù¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤äÇÛ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢½ÕÆüÉô»Ô¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢2010Ç¯¤«¤é¤ÏÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼½ÕÆüÉô¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¥×¥é¥¹¡×¤òÅ¸³«¡£Æ±¼Ò¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾:½ÕÆüÉô»Ô»ÔÀ©»Ü¹Ô20¼þÇ¯µÇ° Âè29²ó¤«¤¹¤«¤Ù¾¦¹©¤Þ¤Ä¤ê¡Á¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Á
³«ºÅÆü»þ:10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü) 10:00¡Á15:00
²ñ¾ì:¥¢¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê ¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥Ï¥Ã¥È½ÕÆüÉô(½ÕÆüÉô»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û)
½êºßÃÏ:ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÃ«¸¶¿·ÅÄ1557-1
