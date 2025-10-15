¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¶â¡¦¶ä¡Ù¡¡ºÇ¿·ºîÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö151É¤¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡È¥¤¥È¥¦¥Á¥å¥¦¡É¤òÇ®Ë¾
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ê°ËÆ£½Ó²ð¡¢È«ÃæÍª¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡©ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥ª¥º¥ï¥ë¥É
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤¼¤Ã¤Æ¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÀ¤Âå¡£¡ØÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤Ï¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Ë½Ð¤¿¡£ºÇ¿·ºî¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÁ°¥Õ¥ê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¶â¡¦¶ä¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¡Ê¡Ø¶â¡¦¶ä¡Ù¤Ë¡Ë¤Þ¤À¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Áá¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈºÇ¿·ºî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£151É¤¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤È·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥È¥¦¥Á¥å¥¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¼êÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈÂô¤ÈÃÓÅÄ¤¬¡Ö¤¼¤Ã¤Æ¡¼¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡©ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥ª¥º¥ï¥ë¥É
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤¼¤Ã¤Æ¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÀ¤Âå¡£¡ØÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤Ï¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Ë½Ð¤¿¡£ºÇ¿·ºî¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÁ°¥Õ¥ê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¶â¡¦¶ä¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¡Ê¡Ø¶â¡¦¶ä¡Ù¤Ë¡Ë¤Þ¤À¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Áá¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈºÇ¿·ºî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£151É¤¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈÂô¤ÈÃÓÅÄ¤¬¡Ö¤¼¤Ã¤Æ¡¼¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£