¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û2Åê¼ê¤¬µ¢¹ñ¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¥Ú¥ë¥É¥â¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Æü¡¢Á°Æü¤Ë¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤È¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤ÏMLB¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é2024Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.28¡¢28¥»¡¼¥Ö¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.06¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç2024Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.17¡¢33¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤È¸Æ¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï»ä¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£