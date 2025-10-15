¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÊ¤¿¤Á¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ÇÆ®»ÖÇ³¤ä¤¹¡Ö¤µ¤¡¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë»þ¤À¡×¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤ÇËÜµòÃÏ¤Ø
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬µ¤¹ç¤Î°ì¸À¤òÅº¤¨¤ÆÉ×¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ×¿Í²ñ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢É×¤é¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦Æü¤Ë¤ÏSNS¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á°ÆüÆ±ÍÍ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë»þ¤À¡×¤È¿´¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤¹¤°¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¤ÇÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¡£4ÀïÀè¾¡¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2Ï¢¾¡¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü°ÜÆ°Æü¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£