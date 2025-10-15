¡Ö¤ª¼ò¤¬¹¥¤¡¢¤Ç¤â·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¿Í¤Ë! ¥¿¥«¥é¼òÂ¤¤Î´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Çºá°´¶¥¼¥í¤ÊÃë°û¤ß
¥¿¥«¥é¤Î¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤ÎÇ»¤¤¤ªÃã³ä¤ê¡Á¥«¥Æ¥¥ó2ÇÜ¡Á¡×¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î±¨Î¶³ä¤ê¡×¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤ÎËõÃã¥Ï¥¤¡×¤¬º£Ç¯¤Î3·î¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤âÆ±¤¸¤¯3·î¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤È¡¢¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¿©¥ì¥Ý¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¤Î¿©ºà¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤È¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×
´Å¤µ¥ª¥Õ¤Ç¿©»ö¤Ë¤¢¤¦¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ªÃã³ä¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ªÃã³ä¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£ÅüÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤ªÃã¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤ªÃã³ä¤ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤¯¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿©»ö¤È¤Î°¦¾Î¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ªÃã³ä¤ê¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã³ä¤ê¤ò¼ê·Ú¤Ë¡Ö´Ì¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×
µÙÆü¤ÎÃë´Ö¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¡ß¥È¥í¤¿¤¯
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¾ÆÃñ¤Î¥³¥¯¡¢¥¥ì¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÃº»À¤Ê¤Î¤Ç¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥ó¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î»É·ã¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡Ö¥È¥í¤¿¤¯¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Ë¤«¤±¤Æ»é¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥í¤ò¡¢¤¿¤¯¤¢¤ó¡¢¥·¥½¡¢ºÙ¥Í¥®¤È°ì½ï¤Ë³¤ÂÝ´¬¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥°¥í¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿»é¤È¡¢ÎÐÃã¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤ÇµÙÆü¤ÏÃë´Ö¤«¤é¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢¡£¤Ç¤â¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¤ªÃã³ä¤ê¤Ê¤éºá°´¶¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×
¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥óÂÎ¥¼¥í¡¢Åü¼Á¥¼¥í¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡¢´ÅÌ£ÎÁ¥¼¥í¤È4¤Ä¤Î¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×
¤·¤«¤â¡¢¥¿¥«¥é¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¨¥¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¡ß½©¤ÎÌ£³Ð ¥µ¥ó¥Þ¤Î±ö¾Æ¤
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¸ý¥É¥é¥¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë ¥É¥é¥¤¡×¤È¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë ¥ì¥â¥ó¡×
¤µ¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Þ¤¬¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Íý¸å¤Î¥³¥ó¥í¤ÎÁÝ½ü¤¬²¯¹å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯ÇÉ¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÈÆâÂ¡¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ10Ê¬¤«¤é15Ê¬¤Û¤ÉÊüÃÖ¤·¡¢Îä¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¤ò¡¢Ìý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä¶´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆÈÆÃ¤Î¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£¶¯Ãº»À¤ÇÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Àè¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡Ö¥°¥Ã¤È¡×´¶¤ÏÁ´¤¯Îô¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½©¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä±¿Æ°²ñ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤âºá°´¶¥¼¥í¤Î2ËÜ
º£²ó¤Ï¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤È¡¢¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¿©¥ì¥Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä´Å¤µ¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î2ËÜ¤Ï¡¢ºá°´¶¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£¤ªÎÁÍý¤ÎÉ÷Ì£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤Ë¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ä½©¤Î»¶ºö¥Ç¡¼¥È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â»ý»²¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤È¡¢¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¿©¥ì¥Ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤È¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×
´Å¤µ¥ª¥Õ¤Ç¿©»ö¤Ë¤¢¤¦¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ªÃã³ä¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ªÃã³ä¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£ÅüÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤ªÃã¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤ªÃã³ä¤ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤¯¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿©»ö¤È¤Î°¦¾Î¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ªÃã³ä¤ê¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã³ä¤ê¤ò¼ê·Ú¤Ë¡Ö´Ì¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×
µÙÆü¤ÎÃë´Ö¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¡ß¥È¥í¤¿¤¯
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¾ÆÃñ¤Î¥³¥¯¡¢¥¥ì¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÃº»À¤Ê¤Î¤Ç¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥ó¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î»É·ã¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡Ö¥È¥í¤¿¤¯¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Ë¤«¤±¤Æ»é¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥í¤ò¡¢¤¿¤¯¤¢¤ó¡¢¥·¥½¡¢ºÙ¥Í¥®¤È°ì½ï¤Ë³¤ÂÝ´¬¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥°¥í¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿»é¤È¡¢ÎÐÃã¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤ÇµÙÆü¤ÏÃë´Ö¤«¤é¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢¡£¤Ç¤â¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¤ªÃã³ä¤ê¤Ê¤éºá°´¶¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×
¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥óÂÎ¥¼¥í¡¢Åü¼Á¥¼¥í¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡¢´ÅÌ£ÎÁ¥¼¥í¤È4¤Ä¤Î¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×
¤·¤«¤â¡¢¥¿¥«¥é¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¨¥¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¡ß½©¤ÎÌ£³Ð ¥µ¥ó¥Þ¤Î±ö¾Æ¤
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¸ý¥É¥é¥¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë ¥É¥é¥¤¡×¤È¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë ¥ì¥â¥ó¡×
¤µ¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Þ¤¬¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Íý¸å¤Î¥³¥ó¥í¤ÎÁÝ½ü¤¬²¯¹å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯ÇÉ¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÈÆâÂ¡¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ10Ê¬¤«¤é15Ê¬¤Û¤ÉÊüÃÖ¤·¡¢Îä¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¤ò¡¢Ìý¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä¶´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆÈÆÃ¤Î¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£¶¯Ãº»À¤ÇÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Àè¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡Ö¥°¥Ã¤È¡×´¶¤ÏÁ´¤¯Îô¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½©¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä±¿Æ°²ñ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤âºá°´¶¥¼¥í¤Î2ËÜ
º£²ó¤Ï¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤È¡¢¿É¸ý¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¿É¸ý¥¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¿©¥ì¥Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä´Å¤µ¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î2ËÜ¤Ï¡¢ºá°´¶¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£¤ªÎÁÍý¤ÎÉ÷Ì£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤Ë¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ä½©¤Î»¶ºö¥Ç¡¼¥È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â»ý»²¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é