¡ÖÁ´Êý¸þÈþ¾¯½÷¡×¤ÎÇµ»ç¡¡¡È¶Ê»÷¤Æ¤ë¡É¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÇµ»ç¡Ê25¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¤´Ö¤ÎÀ¼¤ËËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯12·î¡¢¡ÖÁ´Êý¸þÈþ¾¯½÷¡×¤Î¥Ç¥â²»¸»¤òTikTok¤Ç¸ø³«¤·°ìÌöÏÃÂê¤Ë¡£TikTok¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï19²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÇ¯24Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤«¤é¡ÖÎ¨Ä¾¤Ê¼ÁÌäÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ä¤ó¶Ê¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥ó¥µ¡¼¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¦¤Î¤Ï¡ÄÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¶Ê¤òºî¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¥½¥é¥·¥É¤Î7²»¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤½¤ê¤ã»÷¤ë¤Ç¤·¤ç¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¹¥¤¤Ê²»³Ú¤È¤«¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¡Ä¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬DNA¤À¤«¤é¤½¤³¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¤â¤Î¤òºî¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£