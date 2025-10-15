¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î¸½Ìò°úÂà¤Ç²ù¤¤¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤Ï£·£°¾¡£¶£¹ÇÔ£´Ê¬¤±Ãù¶â£±¤Ç£³°Ì¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ËÏ¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ëº£µ¨½Ð¤¿²ÝÂê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£´Æü¤Ë¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ²ñ¸«¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Ìî¡¢ºäËÜ¤é¤È¥ª¥Õ¤Î¥°¥¢¥à¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡£¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¤Í¡£ºÇ¸å¤âÂÇÀÊ¤Ë²¿¤È¤«Î©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Î©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£ÓÁ°¤ËÄ¹Ìî¤ò£²·³¤«¤é£±·³¤Ë¹çÎ®¤µ¤»¡¢Âè£±£Ó¤ÎÂè£²Àï¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢±äÄ¹£±£±²ó£´»þ´Ö£³£±Ê¬¤Î·ãÆ®¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤Æ½ªÀï¤·¤¿¡£