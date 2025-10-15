¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¡¢¡í¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¡í¿À¸Í¥¯¥¤¥º¤òOS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¼Â»ÜÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¤È¼¡À¤Âå¤Î¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖMIRAI PIX¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°èÏ¢·È´ë²è¤ò¡¢OS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÅìÀîºêÄ®1ÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ ¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥Éumie ¥µ¥¦¥¹¥â¡¼¥ë5³¬)¤Ë¤Æ¡¢10·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¸½ºßOS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢MIRAIBAR¤¬³«È¯¤·¤¿¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖMIRAI PIX¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ì´Ä¤À¡£¡ÖMIRAI PIX¡×¤Ï¡¢ÈóÀÜ¿¨¤ÇÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¶õÃæ·ëÁüµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¶õÃæ¤Ë¤Þ¤ë¤Ç±ÇÁü¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¡¢ÈóÀÜ¿¨¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
OS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖMIRAI PIX¡×¤Ç¡¢¿À¸Í¤Î¤´ÅöÃÏ¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¤¬¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Ê¤¬¤é¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë3Âò¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹±Ç²è´Û¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°èÏ¢·È»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àOS¥·¥Í¥Þ¥º¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿À¸Í¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¤È¶õÃæ¤Ë·ëÁü¤¹¤ëºÇ¿·¤Î±ÇÁü¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¹×¸¥·¿¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë3Âò¥¯¥¤¥º¤ò·×5Ìä½ÐÂê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤ÏÌó2Ê¬¡£ÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡¢¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï10·î25Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£
¤Ê¤ªÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×
¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¤Ï¡¢É½Ï»¹Ã¿å·Ï¤äÌÀÀÐÀî¿å·Ï¡¢Éð¸ËÀî¿å·Ï¤Ê¤É¡¢»³¤È³¤¤È¤ò¡È¤Ä¤Ê¤°¡ÉË¤«¤ÊÀî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡×¡£²ÏÆ¸¤Ï¿å¤ÎÀºÎî¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤ò¼õ¤±¡¢¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅÁ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¤Ï¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡É¡È¤Ä¤Ê¤°¡É¤æ¤ë¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
