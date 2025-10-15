¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¡Ö°áÎà¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³ä¹ç¤Ï?
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï10·î10Æü¡¢¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯10·î15Æü¡Á17Æü¡¢ÃÛ1Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î»ý²È¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤Ë½»¤ß¡¢°á²È»ö¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤«¤Ä°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤ò¼çÂÎÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷828Ì¾(É×ÉØ¤Î½¢¶È·ÁÂÖ3¼ïÎà¡ß²ÈÂ²·ÁÂÖ5¼ïÎà¤Ç³äÉÕ)¤òÂÐ¾Ý¤ËWeb¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²È»ö¤ÎËþÂÅÙ
ºÇ½é¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌó3~4³ä¤¬¡ÖÊ¿Æü¡¦µÙÆü¤È¤â¤ËËèÆüË»¤·¤¯¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢²È»ö¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¿¤¿¤à¡×²È»ö¤ÎËþÂÅÙ(¤¤¤Ä¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë+ÂçÂÎËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë)¤Ï6³ä°Ê²¼¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×²È»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°áÎà¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¡×¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(46.0%)¤È²óÅú¤·¡¢¤È¤¯¤Ë¼ãÇ¯É×ÉØ(58.1%)¤Ç¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¤òÌ¤¼Â»Ü¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×(25.8%)¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×(15.3%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â»ÜºÑ¤Î¿Í¤È¼Â»Ü°Õ¸þ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢87.1%¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
°á²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´ï¤äÀßÈ÷¤Î½êÍ¾õ¶·
¼¡¤Ë¡¢°á²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´ï¤äÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²°Æâ¤ÎÊª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ï46.4%¡¢´¥Áçµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡Ö¥É¥é¥à·¿ÀöÂõµ¡¡×¤Ï38.3%¡¢¡ÖÍá¼¼´¥Áçµ¡¡×¤Ï26.2%¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÀìÍÑ¤Î²È»ö¼¼¤ä²È»ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï8.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖWIC(¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È)¡×(73.8%)¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ËÂç·¿¼ýÇ¼¡×(20.6%)¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2³ä¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×(32.3%)¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×(29.0%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÀßÃÖ°Õ¸þ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬»È¤¦ÉÛÃÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ*¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê
¼¡¤Ë¡¢¤«¤µ¤Ð¤ëÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¨Àá¤â¤Î¤Ê¤É»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¤¬35.5%¡¢¡ÖWIC(¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È)¡×¤¬31.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¼ýÇ¼ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ä¼ýÇ¼ÂÞ¡×(43.5%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(28.2%)¡¢¡Ö°µ½ÌÂÞ¡×(21.0%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²È»ö¤ÎËþÂÅÙ
ºÇ½é¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌó3~4³ä¤¬¡ÖÊ¿Æü¡¦µÙÆü¤È¤â¤ËËèÆüË»¤·¤¯¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢²È»ö¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¿¤¿¤à¡×²È»ö¤ÎËþÂÅÙ(¤¤¤Ä¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë+ÂçÂÎËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë)¤Ï6³ä°Ê²¼¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
°á²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´ï¤äÀßÈ÷¤Î½êÍ¾õ¶·
¼¡¤Ë¡¢°á²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´ï¤äÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²°Æâ¤ÎÊª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ï46.4%¡¢´¥Áçµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡Ö¥É¥é¥à·¿ÀöÂõµ¡¡×¤Ï38.3%¡¢¡ÖÍá¼¼´¥Áçµ¡¡×¤Ï26.2%¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÀìÍÑ¤Î²È»ö¼¼¤ä²È»ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï8.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖWIC(¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È)¡×(73.8%)¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ËÂç·¿¼ýÇ¼¡×(20.6%)¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2³ä¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×(32.3%)¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×(29.0%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÀßÃÖ°Õ¸þ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬»È¤¦ÉÛÃÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ*¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê
¼¡¤Ë¡¢¤«¤µ¤Ð¤ëÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¨Àá¤â¤Î¤Ê¤É»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¤¬35.5%¡¢¡ÖWIC(¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È)¡×¤¬31.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¼ýÇ¼ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ä¼ýÇ¼ÂÞ¡×(43.5%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(28.2%)¡¢¡Ö°µ½ÌÂÞ¡×(21.0%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£