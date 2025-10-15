°æÅû¤Þ¤¤Àô¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥ß¥Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×È¯Çä
°æÅû¤Þ¤¤Àô¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤È¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ù¡¼¥³¥óÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡£¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ô¥Ã¥¯¡×¤òÅº¤¨¤¿¡£
È¯ÇäÆü:2025Ç¯10·î15Æü¡Á31Æü
²Á³Ê:238±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÅ¹:Á´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹
¢¨ÍÈ¤²Êª¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¢¡¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥ß¥Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥é¥Ù¥ë¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
È¯ÇäÆü:2025Ç¯10·î24Æü¡Á31Æü
²Á ³Ê:249±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÅ¹:Á´¹ñ¤Î¤Þ¤¤ÀôÄ¾±ÄÅ¹Á´Å¹¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É
¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥ß¥Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ò°æÅû¤Þ¤¤Àô¤È¤Ï¡Ó
¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ä¥¨¥¥Ê¥«¤ÎÄ¾±ÄÈÎÇäÅ¹Ìó60Å¹¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó12Å¹¤Î¤Û¤«¡¢²·»ö¶È¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢ECÈÎÇä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1965Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÈ¤¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿ÆÚÆù¤òËèÆü³ÎÇ§¤·¡¢¹ç³Ê¤·¤¿ÆÚÆù¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¶Ú¤ò°ú¤¡¢Ã¡¤¤¤ÆÆù¤ÎÁ¡°Ý¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÄê¥ì¥·¥Ô¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤«¤éËèÆüºî¤Ã¤¿À¸¥Ñ¥óÊ´¤È¡¢ÆÃÃíÉÊ¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç»Å¾å¤²¡¢±ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥é¥Ã¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È²Ö¤¬ºé¤¯¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë°á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô ¶Ú¤ò°ú¤¡¢Ã¡¤¤¤ÆÆù¤ÎÁ¡°Ý¤ò¤Û¤°¤¹
¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô ¥Ñ¥ó¤«¤éºî¤Ã¤¿À¸¥Ñ¥óÊ´