『スター・ウォーズ』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ハリー・ポッター』など、映画ファンならずとも一度は目にしたことはある有名ポスターイラストの数々を手がけた伝説的アーティストのドリュー・ストルーザンが2025年10月13日（現地時間）、亡くなった。78歳だった。

ストルーザンのInstagramが伝えた。「昨日10月13日、ドリュー・ストルーザンがこの世を去ったとお伝えすること、重い心でお伝えさせていただきます。彼は、皆さんが作品をどれだけ愛しているかを知り、その喜びを幾度となく私に伝えておりました。そのことを是非皆さんに知っていただきたいと思います」。

ストルーザンは温もりのある昔懐かしい手描きポスターの数々で知られ、『ブレードランナー』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『インディ・ジョーンズ』『ハリー・ポッター』『スター・ウォーズ』など数多くのポスターを手がけた。2008年の『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』をもって一度引退を表明したが、2015年の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』や2019年の『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』 のポスターアートのため復帰している。

2025年3月、ストルーザンの妻は、夫が長年アルツハイマー病を患っていたことを。「ドリューはもう絵を描くことも、サインをすることもできません。彼は穏やかな引退生活を楽しんでいるのではなく、命のための闘いを続けています」。

映画の語る神話を美しく捉えたストルーザンの作品は、映画そのものと同様、ファンの心にいつまでも残るものとして輝いている。

ご冥福をお祈りします。