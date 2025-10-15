¡ÈÄ¹½÷¾É¸õ·²¡ÉÀé½©¡Ö²¿¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×Ä¹½÷¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿´¾ð¹ðÇò
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹½÷¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¾É¸õ·²¡×¡£´°àú¼çµÁ¤ä¡¢¿Í¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ä¹½÷¤¬Êú¤¨¤ä¤¹¤¤Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò¡ÖÄ¹½÷¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Àé½©¤Ï¡ÖÄ¹½÷¾É¸õ·²¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤«¤é¡ÖÌò¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬·ù¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦´¶¤·¤¿¡£
Àé½©¤Ï¡ÖËå¤È¤«¤Ã¤Æ¤Ü¤±¡¼¤Ã¤È²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¿Æ¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»Å»ö¾ì¤È¤«¤Ç5¿Í¤¤¤Æ¤â10¿Í¤¤¤Æ¤â²¿¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÕÇ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Ëå¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¸ý³«¤±¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¹½÷¤æ¤¨¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£