¥¢¥µ¥ÒGHD¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²(Âè4Êó)¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¸øÉ½
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï10·î14Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â(¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢)¤ËÈ¼¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ÎÂè4Êó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®½Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë³ºÅö¼Ô¤ØÄÌÃÎ¤·¡¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¶ÛµÞ»öÂÖÂÐºöËÜÉô¤È³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢±Æ¶Á¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢Æ±¼Ò¤Ï¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê2025Ç¯12·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®¤Î³«¼¨¤¬»ÍÈ¾´üËö¸å45Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ê·ÐÍý´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·è»»¼êÂ³¤¤ËÃÙ±ä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£·è»»È¯É½Æü¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉüµì¤Î¿ÊÄ½¤òÆ§¤Þ¤¨·èÄê¼¡Âè¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Ç¤Î¼õÃí¡¦½Ð²Ù¶ÈÌ³¤¬°ú¤Â³¤À©Ìó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Î¶¡µë¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¼êºî¶È¤Ç¤Î¼õÃí¤äÉôÊ¬Åª¤Ê½Ð²ÙºÆ³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÀºººÃæ¤Ç¡¢³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö³ô¼ç¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥µ¥ÒGHD¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÉ½·Ð°Þ¡Û
9/29 Âè1Êó:¹ñÆâ¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î¼õÃí¡¦½Ð²Ù¤Ê¤É¤¬Ää»ß¤È¸øÉ½
10/3 Âè2Êó:¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ò³ÎÇ§¡£¼õÃí¡¦½Ð²Ù¤Ï°ìÉô¼êºî¶È¤ÇºÆ³«¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤²ÄÇ½À¤òÄ´ººÃæ¤ÈÈ¯É½
10/8 Âè3Êó:Î®½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³ÎÇ§/¹¶·â¤Ë¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±Æ¶Á¼õ¤±¤ë/À¸»ººÆ³«¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ò¹¹¿·
10/14 Âè4Êó:¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¸øÉ½¡¢·è»»È¯É½¤ò±ä´ü¡£±Æ¶Á¤Ï¹ñÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ÂÄê