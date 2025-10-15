『スパイダーマン』『死霊のはらわた』シリーズの鬼才サム・ライミ監督による新作『HELP/復讐島』が、2026年1月30日より日本公開となることが発表された。特報映像が届けられている。

パワハラ“クソ”上司と無人島で二人きり？サム・ライミが放つ復讐エンターテインメント。あなたならどうする？

舞台は“無人島”。会社員のリンダ（レイチェル・マクアダムス）は、日々パワハラを繰り返す上司ブラッドリー（ディラン・オブライエン）の下で鬱屈とした日々を送っていた。

© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

ある日、出張のために乗り込んだ飛行機が墜落し、目を覚ますと、そこは見渡す限りの孤島。生き残ったのは、よりによって大嫌いな上司と自分の2人だけだった……。

怪我で動けないブラッドリー。リンダは持ち前のサバイバルスキルで食料を確保し、火を起こし、状況の立て直しを図るが、次第に二人の“力関係”が逆転し始める。「忘れるなボスは私だ、私のために働け」と無人島でもいばり散らすブラッドリーに対して「もうオフィスはないのよ」とバッサリ切り捨てるリンダ。やがて彼女の中に抑え込まれていた怒りと復讐心が、静かに、しかし確実に膨れ上がっていく。

© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

アメリカで行われたテストスクリーニングでは、「サム・ライミにしか許されないラスト」「ジャンルを裏切る快感」と絶賛。ただのサバイバル・スリラーに留まらない“新感覚の復讐エンターテインメント”となりそう。

会社員のリンダを演じるのは、『アバウト・タイム～愛おしい時間について～』や『スポットライト 世紀のスクープ』で(R)助演女優賞にノミネートされ、幅広い演技力で観客を魅了するレイチェル・マクアダムス。一方、リンダを追い詰めるパワハラ上司ブラッドリーを、『メイズ・ランナー』シリーズで知られるディラン・オブライエンが演じ、これまでにない憎たらしさと滑稽さを体現する。そ

音楽は、サム・ライミ作品の常連であり、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』や『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』など数々の名作を彩ってきた巨匠ダニー・エルフマン。ライミ×エルフマンによる重厚かつ不穏な旋律が、観る者を極限の心理戦へと引きずり込む。

© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

「キャラクターたちが極限状態に追い込まれる物語をいつも愛してきました。そして、この物語では力関係の変化が次々と状況をエスカレートさせ、予想外の展開とスリルに満ちたドラマを生み出しているのです」と語るサム・ライミ。仕掛ける恐怖とユーモアが溢れ出す、全く新しい復讐エンターテインメント『HELP/復讐島』は、2026年1月30日より日本公開。