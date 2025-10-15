¥Û¥ó¥À¡ÖºÇ¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¡ª 300ÇÏÎÏ¤ÎºÇ¶¯V6¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß¹ë²Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ºÎÍÑ¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¡Ö¥¨¥ê¥·¥ª¥ó ¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤Ï¡ª
300ÇÏÎÏ¤ÎºÇ¶¯V6¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß¹ë²Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ºÎÍÑ¡ª
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Û¥ó¥À¼Ö¤Ë¡Ö¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢5ÂåÌÜ¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤Î»ÐËå¼Ö¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½éÂå¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ¿··¿¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬2004Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥°¥ì¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦ËÌÊÆ¸þ¤±¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òµÕÍ¢Æþ¤¹¤ë·Á¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤ÏÁ´Ä¹4845mm¡ßÁ´Éý1845mm¡ßÁ´¹â1810mm¤È¡¢¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¿·³«È¯¤ÎÄã¾²¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤äµÕ»°³Ñ·Á¤Î¥°¥ê¥ëÉô¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÌÜÄ´¥Ñ¥Í¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¾åµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤é¤·¤¯¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¹½Â¤¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Û¤É¹¤¯²÷Å¬¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥·¡¼¥È¤âÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏÁ°¼Ô¤¬160ÇÏÎÏ¡¢¸å¼Ô¤¬250ÇÏÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï5Â®AT¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¡ÖG AERO HDD NAVI¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ç¯¡¹¤½¤ÎÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2006Ç¯¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¢¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤¬ÀìÍÑ¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥ê¥ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç·¿¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê°ìÊ¸»ú·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤â18¥¤¥ó¥Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ300ÇÏÎÏ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âÀìÍÑ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²£³ê¤êËÉ»ßÁõÃÖ¤ä¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤â½¼¼Â¡£HDD¥Ê¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤äÂç·¿¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖHDD¥Ê¥Ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢½¼¼Â¤ÎÁõÈ÷¤È¤¤¤¦¥¹¥¤Î¤Ê¤¤°ìÂæ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2013Ç¯10·î¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï5ÂåÌÜ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î»ÐËå¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¼Â¼Á2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµðÂç½Ä·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤â¥¨¥ê¥·¥ª¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀèÂå¤ÈÆ±¤¸¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£