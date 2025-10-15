ÆþÂâ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¡¢½üÂâ¸å¤Î¡È°Õ³°¤Ê·×²è¡É¤ò¹ðÇò!?¡ÖÀ©Éþ¤ò¤Þ¤¿Ãå¤¿¤¤¡×
SF9¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥í¥¦¥ó¤¬¡¢ÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¦¥ó¡¢¥¥ó¥×¥ê¡¦±ÊÀ¥Î÷¤È¡ÈÍ§¾ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É
10·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇDisney+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØÂùÎ®¡Ù¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥í¥¦¥ó¤ÏÅö½é7·î21Æü¤ËÆþÂâÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ±ÄÈ½Äê¸¡ºº¤ÇºÆ¸¡ºº¡Ê7µé¡ËÈ½Äê¤ò¼õ¤±¡¢8·î½é½Ü¤ËºÆÅÙ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢10·î27Æü¤Ë¸½Ìò¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¥í¥¦¥ó¤Ï¡Ö°ìÅÙÆþÂâ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â½ª¤¨¤Æ¡£¤³¤ì¤â°ì¼ï¤Î½ËÊ¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÍ§Ã£¤È¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÃéÀ¿¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÈ±¤òÄæ¤Ã¤Æ»¨»ï»£±Æ¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶É¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤éº£¤ÏÁá¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2027Ç¯¤Ë½üÂâÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦½üÂâÆü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤ëÀèÇÚ¤¬ËÍ¤ò¸«¤Æ¡ÈÂÀ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÀ¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¡È·»¤µ¤ó¡¢ÆþÂâÁ°¤Ê¤ó¤À¤«¤éÂÀ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÂâ¤·¤¿¤é¼Ì¿¿¤¬½Ð²ó¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È·³Ââ¤Ç¤æ¤ë¤ó¤ÀÂÎ¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½üÂâ¸å¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤ò¤Þ¤¿Ãå¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ò20ËÜÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£È±¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤é¡È¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤ò3²ó¤â¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºµÙ¤Þ¤º¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥Ö¥³¥á¤â¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢±Ç²è¤â»£¤ê¤¿¤¤¡£Á´Éô¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢µÙ¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¡È¡©¡É¡Êµ¿Ìä¡Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬Ï·¤¤¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ·¤Ï±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÌÜ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï½üÂâ¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥¦¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÂùÎ®¡Ù¤Ï¡¢Ä«Á¯»þÂå¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÙ¤ÈÊª»ñ¤¬½¸¤Þ¤ëµþ¹¾¡Ê¥¥ç¥ó¥¬¥ó¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤òÀµ¤·¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÌ´¤È±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ï10·î17Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥í¥¦¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥°¡£2016Ç¯¡¢SF9¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê¤È¤Î1¼¡·ÀÌó¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£·ó¤Í¤Æ¤è¤ê³èÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£190cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÈÀµÅýÇÉ¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¡ØÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÎøÊé¡Ù¤Ê¤É¡£