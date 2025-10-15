¸í²ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤ËÈþÍÆ³°²Ê¤¬¼Õºá¡¡´Ú¹ñÄ¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÇòÈÃ¼£ÎÅ¥·¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡È¤ä¤é¤»¡É¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¿Í½Ð±é¡¢´Ú¹ñÈÖÁÈ¤Ç¡È¤ä¤é¤»¡Éµ¿ÏÇ
ÇÐÍ¥¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬ÇòÈÃ¡Ê¤Ï¤¯¤Ï¤ó¡Ë¾É¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿ÈþÍÆ³°²Ê¤¬¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ³°²ÊA±¡¤Ï10·î11Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÇòÈÃ¾É¤Ë¶ì¤·¤àÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÇòÈÃ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö±¡¤ÎÎ©¾ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µî¤ë10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñMBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬Æñ¼£ÀÈéÉæ¼À´µ¤Ç¤¢¤ëÇòÈÃ¾É¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇòÈÃ¾É¤È¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¡Ê¿§ÁÇºÙË¦¡Ë¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Çò¤¤ÈÃÅÀ¤¬À¸¤¸¤ë¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡£
A±¡¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅö±¡¤ÏÀ°·Á³°²ÊÀìÌç¤Î°å»Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀìÌç°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇòÈÃ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅö±¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Ç¡¢¿ÇÎÅ¸å¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇòÈÃ¾É¤ÎÀìÌçÅª¼£ÎÅ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæ¿ÇÃÇµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¤òº¹¤·¾å¤²¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿ÇÎÅ¤Î²áÄø¤Ç¤â¡¢ÇòÈÃ¾É¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈéÉæ²Ê¤Î¡ÈÀìÌç°å¡É¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î²áÄø¤Ç¤âÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤ÎÀèÀ¸Êý¤ÎÀìÌçÀ¤òÂº½Å¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬±ÇÁü¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤¬ÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥¢¥ë¥Þ¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Éµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤¿MCT¥á¥¿¥»¥ë»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´´ºÙË¦¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢PRP¡Ê¼«¸Ê·ì¾®ÈÄ·ìÞù¡Ë¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ÆÈ©¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙË¦ÇÝÍÜ¤Ë¤è¤ë´´ºÙË¦»Ü½Ñ¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇòÈÃ¾É¤Î¼£ÎÅË¡¤Ï¡¢ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¸÷Àþ¼£ÎÅ¤ä¥¨¥¥·¥Þ¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Æ¥é¥Ô¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤ÏÅö±¡¤Ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö±¡¤ÏÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤ÎÎÎ°è¤ò¿¯¤µ¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Î»Ü½Ñ¤Î¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤âÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°ã¤¤¤È¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¤Ï2013Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆÈ¿È·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¯À¸³èÌ©Ãå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£R-15»ØÄê¡£º£²ó¤Î¡ÈÊÔ½¸ÁûÆ°¡É°Ê³°¤Ë¤â¡¢²áµî¤Ë¤ÏÃËÀ·ù°¥ï¡¼¥É¤Î»úËë»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
