¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ï¡© ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö35Âæ¤¬È¯É½¡ª
¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÂæ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡Ö2025-2026 ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö¤¬2025Ç¯10·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¹ñÆâ³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥â¥Ç¥ëÁ´35Âæ¤¬½ÐÂ·¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁª¹Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬º£Ç¯¤Î¡Ö35Âæ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡±É´§¤òÌÜ»Ø¤¹ÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢1980Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤Ç46²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¥â¥Ç¥ë¤äµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¹Í¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯11·î1Æü¤«¤é2025Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯É½¤Þ¤¿¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Í¼±¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëºÇÂç60Ì¾¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸õÊä¼Ö¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿35Âæ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì¼¡Áª¹Í¤È¤·¤ÆºÇ½ªÁª¹Í¤Ë¿Ê¤à¾å°Ì10¥â¥Ç¥ë¡¢ÄÌ¾Î10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ñ»º¡¦Í¢Æþ¼Ö¤ÎÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È35Âæ¤Î´é¤Ö¤ì
¡¡2025-2026Ç¯¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö¤Ï¡¢¹ñ»º¼Ö¤¬10¥â¥Ç¥ë¡¢Í¢Æþ¼Ö¤¬25¥â¥Ç¥ë¤Î¹ç·×35¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤Îµ»½Ñ¤È¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025-2026 ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö°ìÍ÷¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥¹¥º¥³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¹¥º¥ e ¥Ó¥¿¡¼¥é
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUBARU
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¹¥Ð¥ë ¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼
¼ÒÌ¾¡§¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥à¡¼¥ô
¼ÒÌ¾¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥È¥è¥¿ ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É PHEV¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ PHEV
¼ÒÌ¾¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë
¼ÒÌ¾¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§Æü»º ¥ê¡¼¥Õ
¼ÒÌ¾¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§Æü»º ¥ë¡¼¥¯¥¹
¼ÒÌ¾¡§ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Û¥ó¥À N-ONE e¡§
¼ÒÌ¾¡§ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Û¥ó¥À ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É
¼ÒÌ¾¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥ì¥¯¥µ¥¹ GX
¼ÒÌ¾¡§Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥Ë¥¢
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¢¥¦¥Ç¥£ A5 ¥·¥ê¡¼¥º
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¢¥¦¥Ç¥£ A6 e-tron ¥·¥ê¡¼¥º
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¢¥¦¥Ç¥£ Q5 ¥·¥ê¡¼¥º
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¢¥¦¥Ç¥£ Q6 e-tron ¥·¥ê¡¼¥º
¼ÒÌ¾¡§¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥å¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§BMW 2¥·¥ê¡¼¥º ¥°¥é¥ó ¥¯¡¼¥Ú
¼ÒÌ¾¡§¥Ó¡¼¥ï¥¤¥Ç¥£¡¼¥ª¡¼¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§BYD ¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó 7
¼ÒÌ¾¡§¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥ê¥Ã¥¯
¼ÒÌ¾¡§Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥·¥È¥í¥¨¥ó C3 ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¼ÒÌ¾¡§Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥·¥È¥í¥¨¥ó C4
¼ÒÌ¾¡§Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È 600 ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¼ÒÌ¾¡§¥Ò¥ç¥ó¥Ç ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Ò¥ç¥ó¥Ç ¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼
¼ÒÌ¾¡§Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥¸¡¼¥× ¥ì¥Í¥²¡¼¥É e¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¼ÒÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG CLE 53 4MATIC+ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì
¼ÒÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG E 53 ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É 4MATIC+¡ÊPHEV¡Ë¡Ê¥»¥À¥ó¡¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ë
¼ÒÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 43 ¥¯¡¼¥Ú¡¿GT 63 S E ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¥¯¡¼¥Ú
¼ÒÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG SL 63 S E ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¼ÒÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä EQS 450+
¼ÒÌ¾¡§Stellantis¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥×¥¸¥ç¡¼ 3008
¼ÒÌ¾¡§¥Ý¥ë¥·¥§ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Ý¥ë¥·¥§ 911 ¥«¥ì¥é GTS
¼ÒÌ¾¡§¥Ý¥ë¥·¥§ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Ý¥ë¥·¥§ ¥Þ¥«¥ó
¼ÒÌ¾¡§¥Æ¥¹¥é ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ëY
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ID.Buzz
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥Æ¥£¥°¥¢¥ó
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼Ö¼ïÌ¾¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥Ñ¥µ¡¼¥È
¡ü¶¹¤Ìç¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï¡© ¤Þ¤º¤Ï10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¤ÎÁª½Ð¤Ø
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿35Âæ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âº£Ç¯¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤ï¤º¤«10Âæ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë°ì¼¡Áª¹Í¡Ê10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¤ÎÅêÉ¼¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï10·î30Æü¤ËJapan Mobility Show 2025¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼È¯É½²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î10Âæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤³¤Î¶¹¤Ìç¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Î´ØÌç¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¸å¡¢10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼»î¾è¡¦¼èºà²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇ½ªÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢12·î4Æü¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤ÎÄºÅÀ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¼Ö¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¦É½¾´¼°¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢12·î4Æü15:00¡ÊÍ½Äê¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£